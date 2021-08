Kaj se dogaja na Škotskem z otroki, ki želijo spremeniti spol?

Pred dnevi je veliko hrupa na Otoku, pa tudi drugje po svetu, povzročil članek britanskega Daily Maila o novih škotskih šolskih pravilih. Ta naj bi med drugim omogočila otrokom, ki so stari samo štiri leta, da se imajo za pripadnike drugačnega spola, kot je njihov biološki spol. To pravico naj bi imeli otroci, četudi bi njihovi starši temu nasprotovali.

Stranišča, knjige o transspolnih, spolno nevtralne uniforme …

Učitelji tudi ne bodo smeli oporekati učencem, če bodo ti izbrali novo ime ali začeli uporabljati drugo stranišče (na primer stranišče za deklice namesto stranišča za dečke oziroma obratno). Šole bodo tudi morale imeti knjige, v katerih so transspolne osebe, in po potrebi uvesti tudi spolno nevtralne šolske uniforme, še piše Daily Mail.

Škotska vlada je 12. avgusta letos izdala nove smernice glede transspolnih učencev. Uradno ime dokumenta je Supporting transgender young people in schools: guidance for scottish schools (sl. Podpora transspolnim otrokom v šolah: smernice za škotske šole).

Razumevajoč odnos do transspolnih

Po teh smernicah morajo biti šole med drugim vključujoče in razumevajoče do transspolnosti, četudi na šoli ni nobenega "odkritega" transspolnega učenca. To naj bi preprečevalo medvrstniško ustrahovanje transspolnih učencev.

Transspolni učenci bodo lahko uporabljali ime po svoji želji

Glede spremembe imen smernice pišejo, da morajo učitelji spoštovati odločitev transspolnega učenca, če bi ta želel, da ga učitelji nagovarjajo z drugim imenom in ne z njegovim uradnim imenom. Pri tem ni treba, da pride do uradne spremembe imena v šolskih dokumentih.

Škotsko vlado vodi Nicola Sturgeon iz vrst škotske levosredinske Škotske nacionalne stranke. Foto: Guliverimage

Lahko pa učitelji v uradnih šolskih dokumentih naredijo zaznamek, da je določen transspolni učenec znan kot (known as) in pri tem napišejo ime, s katerim transspolni učenci želijo, da jih nagovarjajo učitelji.

Uradna sprememba imena v dokumentih

Če transspolni učenci želijo tudi uradno spremeniti ime v uradnih šolskih dokumentih, lahko to sporočijo (skupaj s starši ali skrbniki, če so mlajši od 16 let) šoli po elektronski pošti, navadni pošti ali s kakšnim drugim pisnim sporočilom. Šola mora po prejemu sporočila to spremembo imena upoštevati. Po zakonodaji, ki velja na Škotskem, namreč lahko kdorkoli vedno spremeni svoje ime.

Otrok, ki je mlajši od 16 let, brez dovoljenja staršev ali skrbnikov ne more spremeniti svojega imena v uradnih šolskih dokumentih. Osebe, ki so stare 16 let ali več, lahko spremenijo svoje ime brez dovoljenja staršev ali skrbnikov.

Sprememba podatka o spolu v dokumentih

Po škotski oziroma britanski zakonodaji oseba ne more spremeniti podatka o spolu v svojem rojstnem listu, če je mlajša od 18 let. Če je oseba stara 18 let ali več, če že dve leti živi kot transspolna oseba in to namerava početi tudi v prihodnje, lahko dobi dovoljenje za spremembo podatka o spolu v rojstnem listu. Še pred 18. letom pa je mogoče spremeniti podatek o spolu v potnem listu, zdravstvenih, šolskih in drugih dokumentih.

V škotskih šolskih smernicah so tudi napotki glede tega, ali lahko transspolne osebe uporabljajo stranišče, ki je namenjeno spolu, ki jim transspolne osebe biološko ne pripadajo. Fotografija je iz shoda v ZDA. Foto: Guliverimage

Po škotski zakonodaji se za otroka, ki je star 12 ali več, upošteva, da je dovolj usposobljen za sprejemanje določenih pravnih odločitev. To vključuje dajanje navodil odvetnikom, vlaganje tožb v lastnem imenu in dajanje dovoljenja za zdravljenje oziroma zdravstveni poseg.

Sprememba spola z operacijo

Glede sprememb spola z operacijo šolske smernice navajajo že doslej znane podatke, in sicer, da zdravstvene posege za spremembo spola oseb, ki so mlajše od 18 let, izvajajo v posebni kliniki za mlade transspolne osebe v Glasgowu. Napotitev je po škotski zakonodaji mogoča že pred puberteto, čeprav je poudarek na transspolnih osebah, ki so v zgodnji puberteti ali starejše.

Mlade transspolne osebe lahko v kliniko napotijo njihovi osebni zdravniki, starši ali skrbniki, zunanja agencija ali pa sami. Kot piše v smernicah, je na tej kliniki čakalna vrsta, zato morajo mlade transspolne osebe počakati, da dobijo termin.