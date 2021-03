Bodo transspolne osebe Donalda Trumpa leta 2024 vrnile v Belo hišo?

Transspolne osebe, ki nastopajo v ženskih športih, so že nekaj let zelo kočljiva tema v ZDA. Konservativne zvezne države poskušajo transspolnim osebam prepovedati nastope v ženskih športih, bolj liberalne zvezne države pa jim to dovoljujejo, pri čemer hormonska terapija ali kirurška sprememba spola nista pogoj za nastope. Na fotografiji: transspolna Terry Miller in Andraya Yearwood premagujeta sotekmovalke.

Transspolne osebe, ki nastopajo v ženskih športih, so že nekaj let zelo kočljiva tema v ZDA. Konservativne zvezne države poskušajo transspolnim osebam prepovedati nastope v ženskih športih, bolj liberalne zvezne države pa jim to dovoljujejo, pri čemer hormonska terapija ali kirurška sprememba spola nista pogoj za nastope. Na fotografiji: transspolna Terry Miller in Andraya Yearwood premagujeta sotekmovalke. Foto: Guliverimage

"President Kennedy put a man on the Moon, president Obama put a man in the ladies room." (V slovenščini: Kennedy je poslal človeka na Luno, Obama pa je poslal moškega na žensko stranišče.) To je posmehljivi slogan, ki se je pojavil v ZDA leta 2016.

Transspolne osebe v ženskih straniščih

Razlog za ta slogan, ki je bil precej priljubljen med republikanci v volilnem letu 2016, je bila odločitev takratnega ameriškega predsednika Baracka Obame, da morajo ameriške javne šole transspolnim učencem (dijakom in študentom) dovoliti, da sami prosto izbirajo, katera stranišča in slačilnice oziroma garderobe bodo uporabljali – ženske ali moške.

Obama je maja 2016 javnim šolam še zagrozil z odvzemom zveznih javnih sredstev, če bodo kljub njegovim smernicam transspolne učence silile, da uporabljajo stranišča in garderobe, ki so v nasprotju z njihovo odločitvijo, kateremu spolu pripadajo.

Trump razveljavi Obamovo odločitev

To politično sporno Obamovo odločitev je novi ameriški predsednik Donald Trump razveljavil že kmalu po svoji prisegi – februarja 2017.

Pred ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2016 je precej prahu dvignilo vprašanje, ali lahko transspolne osebe, ki se imajo za ženske, uporabljajo ženska stranišča. Foto: Reuters

S tem je Bela hiša zveznim državam in šolskim okolišem pustila proste roke, da sami odločijo, ali lahko transspolni učenci uporabljajo stranišča in slačilnice oziroma garderobe, ki ne odražajo njihovega biološkega spola.

Politizacija vprašanja transspolnih oseb

Vprašanje transspolnih oseb je tako v ZDA postalo še eno vroče politično vprašanje (poleg pravice do nošenja orožja, splava, priseljevanja, smrtne kazni, podnebnih sprememb, politične korektnosti ...), ki ločuje republikance in demokrate.

Bolj kot vprašanje uporabe stranišč in slačilnic v zadnjem času v ospredje vse bolj prihaja vprašanje, ali lahko transspolne osebe, ki se identificirajo kot ženske, nastopajo v ženski športih oziroma tekmujejo skupaj z ženskami.

Transspolne osebe v ženskih športih

Novi ameriški predsednik Joe Biden je v enem od svojih prvih izvršnih ukazov po prisegi naročil vsem zveznim uradom, naj uveljavijo lansko odločitev zveznega vrhovnega sodišča, ki širi razlago spolne diskriminacija tako, da vključuje diskriminacijo zaradi spolne usmeritve in spolne identitete.

Vprašanje transspolnih oseb, ki se identificirajo kot ženske in želijo nastopati v ženskih športih, ni omejeno samo na ZDA. Transspolni Mara Gomez, ki se identificira kot ženska, je lani v Argentini lahko zaigral v ženski nogometni ligi. Foto: Reuters

Ost Bidnova izvršnega ukaza je uperjena proti zakonodajam v posameznih zveznih državah, ki so usmerjene proti transspolnim osebam. Kot piše britanski Guardian, so bili zakoni, ki transspolnim osebam narekujejo, da tekmujejo v skladu s spolom, ki je bil določen ob njihovem rojstvu, lani sprejeti v 17 različnih ameriških zveznih državah.

Prepoved transspolnih športnikov v ženskih ekipah

Marca lani je v Idahu republikanski guverner Brad Little kot prvi v ZDA transspolnim učencem, ki se identificirajo kot ženske, prepovedal nastope v ženskih ekipah, ki jih financirajo javne šole, kolidži in univerze. Poleg tega je guverner prepovedal transspolnim osebam, da spremenijo spol na svojih rojstnih listih.

Zakonodajo so podprli republikanci v Idahu, zakona je podprl tudi takratni predsednik Trump. Uveljavitev zakonodaje, usmerjene proti transspolnim osebam, je nato zadržal zvezni sodnik, in sicer za tako dolgo, dokler ne bo sprejeta odločitev o pritožbah, ki so jih proti novi zakonodaji vložili zagovorniki človekovih pravic.

Zagovorniki in nasprotniki zakona o poštenih pravilih igre

Podporniki zakona, ki se uradno imenuje poštena pravila igre v ženskih športih (fairness in women's sports act), trdijo, da je zakon nujen, ker imajo transspolne osebe v ženskih športih fizične prednosti. Nasprotniki zakona na drugi strani trdijo, da zakon psihološko škodi transspolni mladini.

Transspolna Terry Miller in Andraya Yearwood:

V zvezni državi Connecticut so se zaradi nastopa transspolnih oseb v ženskih športih že pritožila posamezna dekleta, ki trdijo, da imajo transspolne osebe, s katerimi morajo tekmovati, nepoštene fizične prednosti pred njimi. Pritožbo deklet, ki so poskušale blokirati državno politiko glede transspolnih športnikov, je podprl tudi predsednik Trump.

"Hvaležna sem, da me v Connecticutu obravnavajo kot dekle"

Transspolna športnika, ki sta bila razlog za omenjeno pritožbo deklet, sta sodišču v pisnem odgovoru pojasnila, da je to, da lahko tekmujeta z dekleti, osrednji del njunega dobrega počutja. "Tek je pomemben del moje identitete, moje osebne rasti in moje sposobnosti preživetja v svetu, ki me diskriminira," pojasnjuje Andraya Yearwood v pismu, poslanem sodišču.

"Hvaležna sem, da živim v Connecticutu, kjer me obravnavajo kot dekle v vseh življenjskih vidikih in kjer nisem diskriminirana v šoli," še poudarja transspolni Andraya, ki je na tekaški stezi premagoval svoje (netransspolne) sotekmovalke.

Republikansko-demokratski transspolni spopad

Da bo vprašanje transspolnih športnikov, torej biološko moških športnikov, ki se identificirajo kot ženske, postalo torišče političnega boja med republikanci in demokrati v prihodnjih letih, so republikanci nakazali s tem, da so to postavili kot eno glavnih tem kulturnega boja.

Trump o transspolnih športnikih:

Kot piše Politico, se republikanci zdaj predstavljajo kot zagovorniki žensk v športu. Te teme se je pred kratkim dotaknil tudi nekdanji ameriški predsednik Trump v svojem govoru na vsakoletnem zborovanju ameriških konservativcev CPAC (Conservative Political Action Conference) na Floridi.

Trump svari pred izumrtjem ženskih športov

Trump je na CPAC med drugim dejal: "Dekleta in ženske so razkurjene, da morajo zdaj tekmovati proti tistim, ki so biološko moški. To ni dobro za ženske, to ni dobro za ženske športe, ki so morali dolgo in trdo delati, da so prišli do sem, kjer so zdaj. /.../ Če se to ne bo spremenilo, bodo ženski športi, kot jih poznamo zdaj, izumrli."

Stephen Miller, nekdanji Trumpov svetovalec v Beli hiši, meni, da je prav vprašanje transspolnih športnikov tista tema, ki bo republikancem pomagala zmagati na vmesnih kongresnih volitvah novembra prihodnje leto.

Nagovarjanje konservativnega jedra in predmestnih volivcev

Republikanci računajo, da bodo s to temo nagovorili dve skupini volivcev. Prva skupina volivcev je njihovo trdno konservativno jedro, ki že tako ali tako nasprotujejo širjenju pravic istospolno usmerjenih in transspolnih oseb.

Rachel Levine, ki v Bidnovi administraciji vodi javnozdravstveno politiko, je prva transspolna oseba v ameriški zgodovini, ki je prevzela položaj, za katerega je potrebna potrditev ameriškega senata. S tem imenovanjem je Biden tudi nakazal, da bo vprašanje transspolnih oseb pomemben del njegove politike. Foto: Reuters

Druga skupina volivcev, ki jih želijo nagovoriti republikanci, pa so zmerni volivci iz predmestij, ki niso goreči republikanci, a menijo, da demokrati pretiravajo pri zagovarjanju transspolnih oseb, in bodo zato pri tem vprašanju podprli republikance.

"Pravila igre se prirejajo v škodo žensk"

Proti Bidnovi politiki glede transspolnih športnikov je poleg Trumpa nastopila tudi nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley, ki se omenja kot ena od mogočih kandidatk republikanske stranke na predsedniških volitvah leta 2024.

"Vsepovsod po športnem svetu se pravila igra prirejajo v škodo žensk in v korist bioloških moških," je Haleyjeva zapisala v svojem članku, ki je bil objavljen v konservativni reviji National Review februarja letos.

Napad na ženske pravice?

Haleyjeva je obtožila Bidna, da tlakuje pot k temu, da bodo vse šole, ki dobivajo zvezna sredstva, morale dopustiti biološkim moškim, da nastopajo v ženskih športih. "Izvršni ukaz je bil predstavljen kot vprašanje pravic transspolnih oseb, a v resnici je napad na ženske pravice," je prepričana nekdanja guvernerka Južne Karoline.