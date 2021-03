Od velikega poraženca do velikega zmagovalca?

Britanski Trump. Takšen je bil vzdevek, ki ga je imel zadnja leta britanski premier Boris Johnson. Po svoje upravičeno. Tako za Donalda Trumpa kot Johnsona je namreč značilen hrupen populističen slog, s katerim sta uspešno nabirala glasove.

S populističnim slogom do oblasti

Če je Trump leta 2016 prišel na oblast z obljubami o strožji politiki priseljevanja, izgonu nezakonitih priseljencev in gradnji zidu na meji z Mehiko, si je nekdanji novinar in londonski župan Johnson pot na Downing Street tlakoval z evroskepticizmom in odločnim zagovarjanjem britanskega izstopa iz EU.

Obema je tudi uspelo, čeprav sta na čelu konservativnih strank, nagovoriti številne delavske volivce. Tako so za Trumpove republikance začeli glasovati tudi številni beli delavski volivci, ki so prej praviloma volili demokrate. In to kljub temu, da je Trump milijarder, del tako imenovane obalne elite, ki se je rodil z zlato žlico v ustih.

Johnsonov uspeh v delavski severni Angliji

Tudi Johnsonu, ki je tipični predstavnik britanskega višjega sloja in šolan na prestižni elitni univerzi v Etonu, je uspelo z zabavljaško-neposrednim slogom in populizmom tisto, kar ni uspelo prej nobenemu torijcu – zmagovati v tradicionalno laburističnih volilnih trdnjavah delavske severne Anglije.

Johnsonov odnos do Trumpa se je v zadnjih letih precej spreminjal. Leta 2015 je Trumpu očital, da govori popolne neumnosti, po njegovi zmagi na ameriških predsedniških volitvah pa postal njegov tesni zaveznik. Toda po lanskih novembrskih predsedniških volitvah ga je hitro pustil na cedilu in grajal njegovo vlogo pri napadu na ameriški kongres. Foto: Reuters

Podoben je bil na začetku tudi njun pristop do pandemije covid-19. Trump je ob izbruhu zmanjševal nevarnost novega virusa in govoril, da bo nekega dne čudežno izginil.

Na začetku pandemije Johnson najprej sledil Trumpu

Odločno je zavračal nošenje zaščitne maske (prvič si jo je javno nadel šele julija) ter se upiral zapiranju javnega življenja in gospodarstva z besedami, da zdravilo (zapiranje gospodarstva, op. p.) ne sme biti hujše od problema (pandemije, op. p.).

Johnson je najprej sledil Trumpovemu skorajda brezbrižnemu odnosu do pandemije. Tako je 3. marca pred kamerami veselo povedal: "Ves čas se rokujem. Zadnjič sem bil v bolnišnici, kjer se mi zdi, da je bilo tudi nekaj bolnikov s koronavirusom, in lahko z veseljem povem, da sem se rokoval z vsemi. Še naprej se bom rokoval."

Do čredne odpornosti s prekužitvijo

12. marca je v nastopih že ubral bolj resne in svarilne tone, a obenem še vztrajal pri doseganju čredne odpornosti proti virusom s prekužitvijo. "Vsem nam mora biti jasno, da je to najhujša javnozdravstvena kriza zdajšnje generacije. Nekateri jo primerjajo s sezonsko gripo. Žal to ni res. Zaradi pomanjkanja imunosti je ta bolezen bolj nevarna. Še naprej se bo širila in britanski javnosti moram povedati naravnost: še več družin bo predčasno izgubilo svoje bližnje."

Johnson je 27. marca lani sporočil, da je okužen z novim koronavirusom. Z virusom je bila okužena tudi njegova noseča zaročenka Carrie Symonds. Johnson je bil prvi voditelj kakšne države na svetu, ki se je okužil z novim koronavirusom. Zaradi okužbe je moral za nekaj dni celo v bolnišnico, kjer so mu občasno pomagali z dodajanjem kisika. Njegovo stanje sicer nikoli ni bilo tako resno, da bi mu morali pomagati z umetnim predihavanjem s pomočjo ventilatorja. Foto: Reuters

A britanska vlada je, čeprav so druge evropske države že na vrat na nos zapirale meje in uvajale stroge zajezitvene ukrepe, še vedno dovoljevala množične prireditve.

Johnsonov veliki preobrat

Šele 23. marca, menda po črnih projekcijah, da bo politika načrtne prekužitve v prerani grob spravila pol milijona Britancev, je tudi Johnson začel uvajati stroge ukrepe. Podobno kot v drugih evropskih državah (izjema je bila Švedska) so se začeli meseci strogih ukrepov, ki so jih prekinjala obdobja začasnega sproščanja.

Število žrtev zaradi covid-19 je na Otoku od konca lanskega marca vrtoglavo naraščalo. Prvi vrh je smrtnost zaradi virusa dosegla sredi aprila, nato je število mrtvih v toplejših mesecih začelo padati. Krivulja je znova šinila k višku oktobra lani. Vrh smrtnosti je dosegla 20. januarja letos, nato pa se spet usmerila navzdol.

Veliko število mrtvih na Otoku

Po spletni strani worldometers.info je Velika Britanija (če odštejemo njen Gibraltar in državico San Marino) po številu smrti na 4. mestu na svetu. Do 3. marca letos je namreč na Otoku zaradi bolezni covid-19 umrlo 1.810 ljudi na milijon prebivalcev.

Lani spomladi je Johnson dobil novega tekmeca. Vodstvo laburistov je prevzel pravnik Keir Starmer, ki seveda pogosto graja Johnsona, da se slabo spoprijema s pandemijo. Foto: Reuters

Visoko število mrtvih kljub strogim ukrepom je seveda kombinacija, ki je zelo načela Johnsonovo priljubljenost. Če gledamo ankete, ki jih izvaja javnomnenjska agencija YouGov, opazimo, da so imeli Johnsonovi torijci v prvih mesecih preteklega leta zelo veliko prednost pred laburisti.

Velika prednost torijcev pred laburisti

V začetku aprila so torijci imeli kar 24 odstotnih točk prednosti pred laburisti. Sredi maja je prednost skopnela na okoli 15 odstotnih točk, konec maja pa padla že pod deset odstotnih točk.

Laburisti, ki jih od 4. aprila lani vodi Keir Starmer, so se izenačili s konservativci sredi lanskega septembra, v začetku novembra pa so laburisti imeli večjo podporo od vladajočih torijcev. Nato so sledili meseci, ko sta se stranki izmenjavali v vodstvu.

Johnsonova rešilna (cepilna) bilka

A Johnson, ki se je izjemno slabo odrezal pri zaustavljanju širjenja pandemije, se je oprijel rešilne bilke: čimprejšnjega cepljenja. In tukaj je treba Johnsonovi Veliki Britaniji priznati, da je zelo hitra in uspešna. 8. decembra 2020 je 90-letna Margaret Keenan postala prva na svetu, ki je prejela odmerek BioNTech-Pfizerjevega cepiva.

8. decembra lani je 90-letna Britanka Margaret Keenan prva na svetu (če odštejemo udeležence kliničnih preizkušanj) prejela odmerek cepiva, ki sta ga razvila nemško biotehnološko podjetje BioNTech in ameriški farmacevtski velikan Pfizer. Drugi odmerek je prejela 29. decembra. Kmalu po prvem odmerku je po svetu zaokrožila teorija zarote, da je bil prizor cepljenja zaigran, saj je prava Margaret Keenan umrla že leta 2008. Pozneje se je izkazalo, da gre za drugo žensko, ki pa je imela enaka ime in priimek kot prva prejemnica cepiva. Foto: Reuters

Ne samo, da so bili Britanci prvi, so tudi izjemno hitri pri cepljenju. Po podatkih Bloomberga so do 1. marca letos z vsaj enim odmerkom cepiva v Veliki Britanija cepili kar 30 odstotkov prebivalstva, kar to država uvršča v svetovni vrh.

Britanci se lahko spet posmehujejo Bruslju

EU na drugi strani daleč zadaj zamudno caplja skorajda na mestu – do 1. marca se je z vsaj enim odmerkom cepilo samo okoli pet odstotkov prebivalstva. Britanci, ki so morali v času pandemije mesece in mesece poparjeno gledati, kako na primer Nemci uspešneje od njih krotijo širjenje virusa, so zdaj spet lahko ponosni.

Poleg tega je klavrna nabava cepiv na ravni EU spet priložnost za zagovornike brexita, da kažejo s prstom na neučinkovito bruseljsko birokracijo in tako britansko javnost znova prepričujejo o pravilnosti odločitve o britanskem izstopu iz EU.

Vzpon torijcev v anketah

Hitro cepljenje prebivalstva, ki je seveda nekakšna luč na koncu predora za od pandemije in zajezitvenih ukrepov utrujene Britance, pa je tudi razlog za ponoven dvig priljubljenosti Johnsonovih konservativcev.

Če so še januarja letos po anketah YouGov torijci večinoma gledali v hrbet laburistom, so zdaj znova v vodstvu. Po zadnji anketi s konca februarja vodijo za pet odstotnih točk.

Volitve leta 2024

V primeru nadaljevanja trenutnega britanskega optimizma ne bo presenečenje, če bo Johnson v prihodnje še povečal prednost pred Starmerjem. Do britanskih parlamentarnih volitev je sicer še precej časa. Predvidoma bodo 2. maja 2024.