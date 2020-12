Nekoč znana igralka je po novem moški

Ellen Page, ki je med drugim igrala glavno vlogo v filmu Juno in upodablja enega od glavnih likov v Netflixovi seriji Umbrella Academy, se je prvič javno identificirala kot transspolna oseba. Spremenila si je tudi ime, in sicer po novem sliši na ime Elliot, naslavljati pa jo je treba v moškem spolu ali z zaimkom 'they'.

Ta v angleškem jeziku velja za spolno nevtralnega in se ga uporablja za naslavljanje nebinarnih oseb. To so osebe, ki se ne čutijo ne kot moški ne kot ženske oziroma se ne morejo ali ne želijo identificirati znotraj binarnega spolnega sistema.

Ellen ni več, tukaj je Elliot. Foto: Reuters

Nekoč znana igralka, ki se zdaj identificira kot moški, je pomembno življenjsko spremembo naznanila prek svojega profila na Instagramu. "Srečen sem, da lahko to pišem. Da sem tukaj. Da sem prišel do te točke v življenju. Čutim ogromno hvaležnost do neverjetnih ljudi, ki so me podpirali na tej poti. Ne morem sploh povedati, kako neverjetno se počutim, ker se imam končno dovolj rad takšnega, kot sem, da lahko resnično sledim avtentičnemu sebi. Neskončno so me navdihnili številni iz transseksualne skupnosti. Hvala vam za vaš pogum in velikodušnost ter za to, da se neumorno trudite ta svet narediti bolj vključujoč in sočuten. Tudi sam bom nudil vso podporo, ki jo lahko, in si bom še naprej prizadeval za bolj ljubečo in enakopravno skupnost," je med drugim zapisano v dolgi objavi.

Hkrati je Elloit priznal, da ga je zdaj, ko se je javno identificiral kot moški, strah negativizma, žaljivk in celo nasilja, ki so ga prepogosto še vedno deležne transspolne osebe. Opozoril je tudi, da so transseksualci še vedno deležni diskriminacije in se posledično mnogokrat znajdejo v hudih stiskah.

Veliko življenjsko spremembo so oboževalci nekoč znane igralke, zdaj pa igralca, pozdravili z navdušenjem. Tudi nekaj igralskih kolegov se je oglasilo v komentarjih pod objavo, med drugim Miley Cyrus, ki je zapisala: "Elliot je zakon."