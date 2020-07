Igralka z odprtimi rokami sprejela otrokovo transspolnost #video

Igralka jse je leta 2014 poročila s košarkarjem Dwaynom Wadeom, s katerim sta leta 2018 s pomočjo nadomestne matere postala starša deklice. Dwayne ima sicer iz prejšnjih razmer že tri otroke, njegova 12-letna hčerka pa je letos razkrila, da "se počuti kot mlada dama" in se preimenovala v Zayo. Tako Gabrielle kot Dwayne sta z odprtim srcem sprejela otrokovo odločitev, da se identificira kot transspolno dekle, kar je v javnosti sprožilo veliko pohval.

Nekega dne je prišla do naju prosila, ali jo lahko kličeva ona in da bi se rada preimenovala v Zayo, je Gabriellin mož Wade prav v oddaji Ellen razkril javnosti. Zdaj je spregovorila še igralka in dejala, da je naloga vsakega starša, da je otrok srečen in zdrav.

"Nekoliko nenavadno je, da dobiš priznanje za nekaj, kar bi že tako moral delati, " je vzgojo 12-letne transseksualne Zaye opisala igralka in dodala, da je še vedno veliko takih ljudi, ki se jim to ne zdi samoumevno, in da je to pravzaprav tisto, kar je srce parajoče.

Tudi zato je igralka postala pisateljica in izdala otroško knjigo. "Želim, da cenimo vsako družino, ne glede na to, kako je oblikovana," je sporočila gledalcem oddaje Ellen in poudarila, da so vsi povabljeni na zabavo, ki se ji reče življenje, prav zato je naslov njene knjige Dobrodošli na zabavi. Napovednik knjige si lahko pogledate spodaj.

Knjiga prikazuje prihod novega člana in s tem praznovanje življenja, kar družini Wade ni tuje. Zadnje leto in pol je družina namreč na očeh javnosti ne le zaradi Zaye, ampak tudi mlajše sestrice Kaavie. Kot večina mam tudi njo Gabrielle slika in spremlja na zabavnih avanturah, prav pri vsem je malčica videti nezainteresirano, kar mnoge oboževalce nadvse zabava, zato ne čudi, da ima na Instagramu že več kot milijon sledilcev.

Aktualno sezono pogovorne oddaje Ellen lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 13. uri.

