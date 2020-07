Angleška lady med pirati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu se nocoj ob 23.45 začenja že četrta sezona razburljive piratske serije Črna jadra (Black Sails), ki je tudi zadnja sezona. V vlogi piratke, ki je resnično živela, je navdušila Clara Paget, nekdanja manekenka, ki nosi celo naziv lady. Njeno polno ime je lady Clara Elizabeth Iris Paget in je hčerka osmega markiza Angleseya, med njenimi najboljšimi prijateljicami pa je tudi Cara Delevingne.

Njena kariera se je začela, ko so jo opazili na zabavi v kostumih, kot manekenka pa je sodelovala pri reklamnih kampanjah za zveneče modne znamke, kot so Burberry, Balenciaga in Gucci.

Prvo vlogo je odigrala leta 2009 v filmu Vražje punce iz Sv. Triniana 2 (St Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold), pojavila pa se je tudi v Hitrih in drznih 6 (Fast & Furious 6), kjer je odigrala desno roko glavnega negativca, na premiero pa čaka še grozljivka House Red, ki jo je z Natasho Henstridge posnela lani.

Največ pohval je aristokratinja požela prav za vlogo hladnokrvne in redkobesedne Anne Bonny v Črnih jadrih, zaradi katere je naravne svetle lase pobarvala rdeče, saj je piratka slovela po svojih ognjenih laseh. Clara pravi, da ji je bila vloga Anne, ki je veliko povedala predvsem s telesno govorico in obrazno mimiko, zelo pri srcu in se je po štirih sezonah kar težko poslovila od nje, najbolj pa je uživala v snemanju akcijskih prizorov, ki jih v seriji ni malo.

Anne Bonny v Črnih jadrih

Že nocoj ob 23.45 se na Planetu začenja zadnja sezona Črnih jader, ki jih lahko spremljamo od torka do četrtka zvečer. Po preobratih v razmerjih moči, ki smo jim bili priča v tretji sezoni, se v novih delih kapitan Flint in John Silver še vedno trudita za ponovno zavzetja Nassauja. Trdnjava je slabo oborožena, vendar ni tako lahka tarča, kot se zdi, saj Flinta čaka past. Medtem se želita Jack in Črnobradec maščevati, Eleanor pa se poroči z Woodsom Rogersom, vendar njegova ločitev od prejšnje žene ne ostane brez posledic ...

