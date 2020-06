Najbolj znan pirat vseh časov je strašil z videzom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V piratski seriji Črna Jadra, ki jo na Planetu spremljamo od torka do četrtka ob 22.30, lahko vidimo tudi več resničnih zgodovinskih osebnosti. V tretji sezoni, ki se začenja že nocoj, bomo spoznali tudi slavnega Črnobradca, ki je na začetku 18. stoletja teroriziral ladje na območju Karibskega morja. A raje kot z nasiljem je strašil že z videzom.

Edward Teach, ki se ga je zaradi goste črne brade in strašljivega videza prijel vzdevek Črnobradec, je bil strah in trepet Karibskega morja, pa čeprav je njegova piratska kariera trajala le dve leti. Najprej je plul kot del posadke kapitana Hornigolda, ki je prav tako prikazan v seriji Črna jadra (Black Sails). Leta 1717 sta zajela oboroženo francosko ladjo Concorde in jo preimenovala v Maščevanje kraljice Ane, ta je še danes ena od najslavnejših piratskih ladij vseh časov. Na njej je služilo več kot 300 pomorščakov, opremljena pa je bila s kar 40 topovi.

Medtem ko je Hornigold od britanske vlade prejel pomilostitev in končal svojo piratsko kariero, je preračunljivi Črnobradec v naslednjih mesecih postal najbolj razvpit morski razbojnik na območju. Plenil je ob ameriški vzhodni obali in v Karibskem morju ter najpogosteje napadal trgovske ladje, čeprav je nekoč zavzel tudi pristanišče mesta Charles Town (današnji Charleston) v Južni Karolini in izsiljeval tamkajšnje prebivalce.

Črnobradec je bil ubit v krvavem spopadu z britansko mornarico leta 1718, kot opozorilo drugim piratom pa so mu odsekali glavo in jo obesili na premec ladje. Leta 1996 so v zalivu Beaufort odkrili razbitine ladje Maščevanje kraljice Ane, ki je leta 1718 nasedla na sipini. Črnobradčevega zaklada, o katerem že stoletja krožijo legende, niso nikoli našli.

V seriji Črna jadra slavnega Črnobradca igra Ray Stevenson, ki smo ga videli v serijah Rim, Dexter in Vikingi, igral pa je tudi Franka Castla v Maščevalcu (Punisher: War Zone) in v filmu Kralj Artur nastopil z Owenom Wilsonom in Keiro Knightley. V Marvelovih filmih o Thoru je upodobil lik Volstagga, zaigral pa je tudi v trilogiji Razcepljeni (Divergent).

Črnobradec je slovel kot ogromen možakar in tudi Stevenson s svojimi 193 centimetri ne zaostaja za tem mogočnim likom. Pirata bi skoraj zaigral že v seriji Crossbones leta 2014, vendar je glavna vloga takrat pripadla Johnu Malkovichu, v Črnih jadrih pa je vendarle dobil priložnost, da nastopi v zgodovinski seriji, te so mu še posebno ljube.

"Sem navdušenec nad zgodovino, z veseljem se potopim v to obdobje," je povedal o snemanju serije. Še posebno se je veselil snemanj prizorov na repliki ladje iz 18. stoletja: "Za svoj čas so bili izjemno napredni, vrvi na teh ladjah so bile skoraj tako kompleksne kot električno vezje na letalu."

A snemanje zgodovinske serije ima tudi svoje slabe plati, saj je bila temperatura na snemalnem prizorišču v južnoafriškem Cape Townu sredi dneva precej visoka, igralci pa so bili vsi oblečeni v težke kostume. "Med snemanjem sem si mislil, da bi v teh pogojih zagotovo izumili kratke hlače. A očitno jih niso, saj tudi vse slike prikazujejo pirate v velikih plaščih," pravi Stevenson, ki se je vsak dan veselil trenutka, ko je lahko slekel kostum in odstranil brado.

Tretja sezona serije Črna jadra se na Planetu začenja že nocoj ob 22.40 in je na sporedu od torka do četrtka.

