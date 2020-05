To je ena najbolj razvpitih piratk vseh časov

V seriji Črna jadra se liki, ki jih poznamo iz priljubljene knjige Otok zakladov Roberta Louisa Stevensona, mešajo z resničnimi pirati iz zgodovine. Ena od piratk, ki so v zgodnjem 18. stoletju dejansko ogrožale pomorske trgovske poti, je bila razvpita Anne Bonny. Anne je bila rojena na Irskem na prelomu stoletja in se v otroštvu najprej preselila v London, nato pa v angleško kolonijo v Ameriki.

Clara Paget kot Anne Bonny v Črnih jadrih

Zaradi rdečih las in dobro situiranega očeta je bila Anne zaželena partija, a je imela tudi ognjevit temperament. Po poroki z revnim mornarjem, ki je njen oče ni odobraval in zaradi katere jo je razdedinil, se je preselila v Nassau.

Piratka v prvih bojnih vrstah

Bahami so bili zatočišče za pirate in tam je Anne spoznala Jacka Rackhama, v piratskih krogih bolj znanega pod imenom Calico Jack, ki ga prav tako lahko vidimo v Črnih jadrih. Anne se je oblečena kot moški pridružila Rackhamovi posadki, in dokler ni bilo očitno, da je noseča, nihče ni vedel, da je pravzaprav ženska.

Po rojstvu sina sta piratska ljubimca še nekaj let ustrahovala trgovske poti okoli Jamajke, Anne pa se je v boje podajala z ramo ob rami z možmi, zato je kmalu pristala na seznamu najbolj iskanih piratov.

Charles Vane (Zach McGowan), Jack Rackham (Toby Schmitz) in Anne Bonny (Clara Paget)

Leta 1720 so Anne in Jacka skupaj z njuno posadko, ki je bila menda preveč pijana, da bi se lahko ustrezno branila, zajeli in obsodili na smrt. Jacka so obesili, njena kazen pa je bila zaradi nosečnosti odložena. Usoda rdečelase piratke po tem je neznana.

Aristokratinja igra piratko

V Črnih jadrih molčečo Anne Bonny igra 31-letna Clara Paget, angleška aristokratinja, ki smo jo videli tudi v Hitrih in drznih 6. Sicer naravna blondinka je v piratski seriji večino nevarnih prizorov odigrala sama, saj so ji eden najljubših delov snemanja. "Naučila sem se bojevanja in kaskaderstva, delam z nekaterimi najboljšimi koordinatorji kaskaderskih prizorov na svetu," je navdušena. "Obožujem vsak akcijski prizor, ki ga lahko posnamem."

V razmerju med Anne in jezičnim Jackom nekaj komičnih utrinkov pripade predvsem njemu, medtem ko Anne skozi sezone bolj raziskuje svojo čustveno plat. V drugi sezoni, ki jo trenutno spremljamo na Planetu, se je redkobesedna piratka zapletla v nenavaden ljubezenski trikotnik s prostitutko Max, nepričakovano pa jo bomo kmalu videli celo v krilu, kar bo neustrašno rdečelasko presenetilo še bolj kot gledalce ...

Serijo Črna jadra (Black Sails) lahko na Planetu spremljate od torka do četrtka ob 22.30.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.