Na Planet prihaja pustolovska serija Črna jadra

V sredo, 29. aprila, na Planet s 1. delom 1. sezone prihaja nova serija Črna jadra (Black Sails), ki se odvija dve leti pred dogodki v priljubljeni knjigi Otok zakladov (Treasure Island) Roberta Louisa Stevensona v obdobju v zgodnjem 18. stoletju, ko so trgovske pomorske poti ogrožali pirati.

Charles Vane (Zach McGowan) in kapitan Flint (Toby Stephens)

Pustolovščina spremlja zgodbo kapitana Flinta, najboljšega in najstrašnejšega pirata njegovega časa, ki med posadko sprejme jezičnega Johna Silverja. Posadki pretijo nadloge z vseh strani, vendar morajo prekositi vse, če hočejo, da otok New Providence, poln piratov, prostitutk, tatov in oportunistov, še naprej ostane kraj, kjer se prepletajo ideali in kruta realnost.

Kapitana Flinta igra priznani britanski igralec Toby Stephens, ki je v bondiadi Umri kdaj drugič (Die Another Day) prepričljivo upodobil glavnega zlikovca, videli pa smo ga tudi v BBC-jevi adaptaciji Jane Eyre ter Netflixovi seriji Lost in Space. Jezičnega Johna Silverja upodablja avstralski igralec Luke Arnold, ki je v domovini navdušil kot Michael Hutchence v biografski miniseriji o skupini INXS, kapitanovega sovražnika Charlesa Vana pa igra Zach McGowan (serije Shameless, Agenti SHIELD, Stotica).

Pretkano prostitutko Max igra Kanadčanka Jessica Parker Kennedy, ki ima za seboj vloge v številnih serijah (Smallville, Bratje in sestre, Flash), v seriji spoznamo tudi lepo lastnico taverne Eleanor Guthrie (Hannah New iz Zlohotnice in Vampirskega seva) ter več slavnih piratov, med njimi tudi piratko Anne Bonny (Clara Paget).

Med producenti serije je tudi Michael Bay, Črna jadra pa imajo na spletni strani IMDb visoko oceno 8,2 in so bila nominirana za več emmyjev ter drugih nagrad, predvsem v kategoriji posebnih učinkov. Tudi sama produkcija serije, ki so jo snemali v Južnoafriški republiki, je impresivna; samo pri gradnji ene ladje, izdelane z izjemno pozornostjo do podrobnosti, je sodelovalo več kot 300 delavcev.

Črna jadra obsegajo štiri sezone in medtem ko se prva sezona bolj posveča razvoju likov, je druga sezona veliko bolj eksplozivna in je s svojim hitrejšim tempom dokončno navdušila gledalce. Kritiki so pohvalili predvsem razkošno scenografijo, kostumografijo in akcijske prizore, serija pa za užitek ob ogledu poskrbi tudi z dobro gradnjo likov in same zgodbe.

Črna jadra bodo na Planetu od torka do četrtka zvečer, prvi del lahko ujamete že v sredo, 29. aprila, ob 22.45.

Vsebina prvega dela serije Črna jadra:



Po nekaj slabih ropanjih se nekoč mogočni kapitan Flint sooča z uporom, ki ga mora zatreti, če hoče ostati na svojem položaju. Posadki se pridruži John Silver, ki pred kapitanom nekaj skriva, medtem pa na otoku New Providence Eleanor Guthrie, ki upravlja posle svojega očeta, poskuša ohraniti red in mir.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.