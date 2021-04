Nova kriminalna serija V iskanju pravice

V nemški kriminalni seriji V iskanju pravice (Die Spezialisten – Im Namen der Opfer) je kraj zločina šele začetek razkrivanja starih grehov in nepričakovanih motivov. Posebna preiskovalna enota berlinskega kriminalističnega urada odpira in preiskuje stare primere na podlagi novoodkritih dokazov. Lotevajo se primerov, ki se zdijo brezupni, ter s pomočjo forenzičnih znanj in izostrenega občutka za detajle pridejo do dna tudi najgloblje zakopanim skrivnostim.

Kriminalna serija je veliko pohval dobila zaradi domišljenih in drznih zgodb ter realističnega prikaza poteka reševanja zločinov v Nemčiji, saj so se avtorji serije izognili posnemanju ameriških kriminalnih serij.

V prvem delu v Berlinu med svetovnim prvenstvom v nogometu leta 1990 izgine najstnik Gerd Zarske. Četrt stoletja pozneje najdejo izmaličene posmrtne ostanke, ki jih identificira posebna ekipa forenzičnih strokovnjakov pod vodstvom kriminalista Mirka Kieferja. Žrtvini starši in brat, vsi obsedeni z nogometom, skušajo prikriti, da je bil Gerd homoseksualec, kar je v njihovem mačističnem okolju veljalo za najhujšo nočno moro …

Serija V iskanju pravice bo na Planetu od ponedeljka do srede ob 20.45 po kvizu Milijonar, prvi del pa lahko ujamete že v ponedeljek, 19. aprila.

