Nova pogovorna oddaja Osebno z Valentino Plaskan

Voditeljica Valentina Plaskan bo v odkritih pogovorih gostila vrhunske strokovnjake, ki premikajo meje znanosti, športnike, ki nas z izjemnimi dosežki puščajo odprtih ust, gospodarstvenike in inovatorje, ki našo majhno državo postavljajo na zemljevid svetovne gospodarske elite ali pa politike, ki tako ali drugače upravljajo naša življenja. Z različnimi osebnostmi bo Valentina Plaskan spregovorila o tem, kaj zares gradi podobo, ki nam jo kažejo v javnosti, kaj stoji za odločitvami, o katerih največkrat govorijo z navidezno hladnostjo in o vsem, kar jih žene, da dnevno presegajo meje mogočega. Kaj pa težave nas "običajnih" državljanov, jih sploh poznajo? Tudi na to nam bodo morali odgovoriti.

Prva oddaja Osebno z Valentino Plaskan bo na Planetu že to nedeljo ob 18.15, gost prve oddaje pa bo minister za gospodarstvo Andrej Vizjak.

