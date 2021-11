Novinar odkrito spregovoril o svojem boju z zahrbtno boleznijo #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko spremljate vsako soboto ob 18:30, se je Eva Cimbola tokrat v rubriki Iskreno pogovarjala s Planetovim novinarjem in voditeljem Denisom Malačičem, ki ga lahko spremljate tudi v oddaji Jutro na Planetu, tokrat pa je odkrito spregovoril o svojem boju z rakom, udeležbi na romarski poti in svoji knjigi.

Eva Cimbola je Denisa Malačiča najprej vprašala o tem, kako močno nanj vpliva mesec november. "Ima velik vpliv, kar se pozna tudi na mojem obrazu," je sprva odgovoril Denis, nato pa pojasnil: "V mesecu novembru se namreč ozavešča o zdravju moških, zato sva se z voditeljem oddaje Jutro na Planetu, Taijijem Tokuhiso, obrila in do konca meseca si bova puščala brke."

Za Denisa je november pomemben tudi zato, ker je sam premagal to zahrbtno bolezen. "Rak mod me je doletel pred tremi leti. Takrat sem opravljal dve službi in se iz tega razloga odločil, da z eno službo preneham. Vedel sem, da ne zmorem kombinirati obeh. Pustil sem delo na televiziji in pristal najprej na polikliniki, kjer so ugotovili, da imam tumor. Že čez nekaj dni sem bil v bolnišnici in nato operiran na onkološkem oddelku, kjer me je čakalo nadaljnjih osem mesecev zdravljenja," se je spominjal Denis.

Denis Malačič med premagovanjem raka.

Povedal je, da so mu zdravniki rekli, da bo nekoč hvaležen za to izkušnjo. "Seveda jim takrat nisem verjel. Spraševal sem se, kako mi sploh lahko to rečejo, če sem bil tam z rakom … Ampak da, za razliko od prej mnogo bolj cenim svoj mir," je dejal Denis, razkril pa tudi: "Nekateri ljudje, s katerimi smo se družili pred diagnozo, me še danes niso kontaktirali. V obdobju po zdravljenju sem srečal tudi določene osebe, ki sploh niso vedele, kako do mene pristopiti ali kaj mi reči. In to te prizadene." Novinar je priznal, da ga je izkušnja naučila, da ne sme preveč pričakovati od drugih.

Denis je spregovoril tudi o svoji udeležbi na romarski poti. "Tri mesece po zdravljenju sem se podal na špansko Jakobovo pot. Na njej sem prehodil 400 km. To sem si želel že sedem let prej, ampak po premaganem raku sem se odločil, da zdaj res moram iti," se je spominjal Denis. "Šel sem prvič, sam. Vsak dan sem jokal od vseh emocij, ker je bilo krasno. Ko si tam in veš, da si premagal raka, ko premaguješ po 30 kilometrov na dan in spoznavaš najrazličnejše ljudi, se ti zgodi nekaj najlepšega."

Na Jakobovi poti je ustvarjal tudi zapise in jih strnil v knjigi, ki nosi naslov Hvala, življenje.

Utrinek z romarske poti Denisa Malačiča.

Na koncu je novinar in voditelj vsem moškim poklonil še nasvet: "Naj vam ne bo nerodno. Če je treba, pojdite k zdravniku pravočasno. Predvsem pa ne skrivajte svojih čustev in poskrbite za samopregledovanje, kajti že samo 30 sekund vam lahko reši velike težave v življenju.”

