Vražja dama razkrila: "Ločila sem se zaradi nasilja" #video

Pika Zrim je v šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame povabila k sebi domov Andrejo Medvedič in Gordano Grandošek Whiddon. Andreja Medvedič je začela pogovor z iskrenim priznanjem: "Zelo sem vesela, da tako lepo živiš in da se je zate tako izteklo." To je bil povod za delitev njene osebne zgodbe iz preteklosti.

V začetku je Pika povedala, da je po vzoru svojih staršev vedno verjela v dolg zakon. To je bilo njeno vodilo. "Zavedala pa sem se, da v odnosu nekaj ni v redu. Pri 30. letih pa sem končno ozavestila, da si lahko dovolim reči stop ali ne, kar pa je samo še bolj načelo krhati odnos," je priznala. V nadaljevanju je dejala: "Nobena ločitev ni lepa. Lahko je samo manj boleča."

Pika Zrim se je spominjala, kako se je z njenim uporom in postavitvijo zase v odnosu začelo vse slabo stopnjevati, kar je na koncu privedlo tudi do nasilja: "Najprej se začnejo klofute, potem pa se je z leti to še stopnjevalo in privedlo tudi do pretresa možganov in šivov na glavi."

Iskreno je dejala: "Občutek, da te nekdo napade, je zelo ponižujoč. Sprašuješ še, zakaj se je to zgodilo, in napake iščeš v sebi," je nadaljevala, pojasnila pa tudi: "Tisti, ki izvaja nasilje, te želi vedno prepričati, da si sam kriv. Izvajanje nasilja tudi samo stopnjujejo, nikoli ga ne prenehajo."

Pika je priznala, da sta bila njena otroka tista, ki sta ji vlila pogum za odhod. "Je pa to rana, za katero ne vem, ali se kdaj zaceli. Bolečina je še vedno zasidrana zelo globoko v meni," je še dodala. Najbolj vesela je bila občutka svobode, ki ga je pridobila z odhodom, spoznala pa je tudi svojega moža Janka, ki ji je dal občutek, da je ljubljena.

