V šovu vražjih dam so padle maske #video

V zadnji epizodi šova The Real Housewives Slovenija smo lahko dame spremljali na druženju v Kranjski Gori, ki so ga začele z nostalgičnim obujanjem spominov, ozračje pa se je ob tem nenehno stopnjevalo. Srečanje so zaključile z obdarovanjem, ki jim je ponovno narisalo nasmeh na obraz.

Vražje dame so se v šovu The Real Housewives dobile v Kranjski Gori, ob jezeru Jasna. Namen druženja je bilo obdarovanje za Miklavža, z rdečo obleko pa je bila zopet v središču pozornosti Carmen. Srečanje je bilo polno obujanja spominov, z nostalgijo so se ozrle na njihovo prvo srečanje v Kempinskem. Pika je ob tem izpostavila, da so dame nanjo naredile močan vtis.

Med druženjem pa smo lahko začutili napetost med Niko in Carmen. "Nika se mi je zamerila, saj je o meni govorila med mojo odsotnostjo, in povedala, kako je bilo dobro, ko me ni bilo tam. Ne zdi se mi pravično, da obrekuješ človeka, ko ga ni zraven," je pojasnila Carmen. Pika je ob tem razkrila, da so preostale vražje dame mislile, da sta se Nika in Carmen o tem že pogovorili.

Vražje dame med druženjem v Kranjski Gori. Katarina pa je dejala, da je bilo ozračje na druženju zelo razigrano: "Bila je praznično obarvana, a na trenutke tudi napeta." Vražje dame so bile tudi malo na trnih, saj se je njihovo druženje v šovu zaključevalo. Carmen je ob tem izpostavila, da so prišle tudi do točke, ko so padle maske z obrazov.

Vražje dame so se nato obdarovale. Vsaka je izžrebala svojo prejemnico darila. S čim so se presenetile in kakšni so bili odzivi na prejete pozornosti, pa si lahko pogledate v spodnjem videu:

Če ste katero od epizod prve sezone šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame slučajno zamudili

