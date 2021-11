Tudi oblikovanje čokoladnih penisov je lahko vražje dobro doživetje

Naslednja epizoda šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame nam bo prinesla zanimivo dogajanje. Vražje dame bodo obiskale čokoladnico Lucifer, kjer so se spoprijele z edinstvenim izzivom − oblikovanjem čokoladnih penisov. Po pričakovanjih je bila do te ideje sprva najbolj zadržana Pika Zrim, vražje dame pa so se naposled hitro prepustile dogajanju.

V izkušnji bodo so koncu vse vražje dame izredno uživale, pozabile pa ne bodo niti na manjkajočo vražjo članico - Carmen Osovnikar, ki je bila odsotna na snemanju te epizode, saj je zbolela za covid-19. "Če bi Carmen videla vse te organe, bi se ji zagotovo zelo 'dogajalo'," je odkrito dejala navihana Andreja Medvedič.

Katarina Benček je svojemu izbrancu Marku prinesla domov tudi čokoladno vagino in ob tem priznala: "Smejal se je, ampak z veseljem jo je pojedel."

Kako bodo pri izdelovanju čokoladnih "lulčkov" uživale vražje dame, si boste lahko ogledali že v sobotni epizodi, ki jo bodo dodatno začinile pikre pripombe in tudi spori med udeleženkami šova.

