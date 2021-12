Tako je videti delo spletnih vplivnežev #video

V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame smo tokrat lahko spremljali Katarino Benček in njenega izbranca Marka na poslovni poti v Rogaško Slatino. V nadaljevanju razkrivamo, kako je videti novodobni poklic spletnega vplivneža.

V finalni epizoda šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame smo novopečeni vražji par lahko spremljali na poslovni poti v hotel v Rogaški Slatini. Katarina Benček in njen izbranec Marko sta bila pred začetkom dela vzhičena. Razkrila sta tudi, kakšen je njun postopek dela: "Sprva je standardni postopek, ki ga izpeljemo z vsakim hotelom. Nato narediva veliko fotografij za njihovo uporabo in objavljanje dnevnih zgodb na Instagramu ter končno objavo in seveda uživanje," je nasmejano razkrila Katarina Benček.

Začetek njune službene poti predstavlja sestanek z direktorji. Službeno pot je vražji par združil z regeneracijo. Katarina je nato izpostavila, po čem se loči od drugih vplivnežev: "Večina mojih fotografij je narejenih v tujini. Sem eden redkih profilov v Sloveniji, ki objavlja svoja potovanja, poleg tega pa imam tudi slike na visokem nivoju." Par je bil nad sobo v hotelu izredno navdušen, hitro pa sta začela tudi načrtovati, kakšne fotografije bosta posnela.

Marko se je sprva pošalil: "Ali temu sploh lahko rečeva delo?" Katarina je na to odkrito odvrnila: "Včasih mi gre na živce, ker se vmes neprestano snemava." V nadaljevanju je Katarina spregovorila o razlogih za to, da nekdo sledi njenemu profilu na družbenih omrežjih: "Na to vpliva zgolj preferenca posameznika. Nekdo je lahko navdušen nad potovanji, spet drugi bo navdušen nad ljubezensko zgodbo ... Razlogov je več in hvala bogu, da je tako."

Katarina je izpostavila, da za Instagram vedno pripravita kvalitetne fotografije. Vražji par smo lahko videli tudi med uživanjem v solni sobi, kjer je Marko preveril, ali so stene v resnici obdane s soljo. Katarina je nato priznala, da je verjetno ena pomembnejših slovenskih vplivnic, o svojem delu pa razkrila tudi: "Glede na to, da imam redne naročnike, k zadevi vedno pristopim profesionalno. To vključuje več faktorjev, pomembni pa so rezultati."

Nazadnje smo vražji par spremljali še med nastajanjem fotografije za objavo. Katarina je fotografirala Marka v solni sobi, kjer se je ta pošalil, da ima zelo resno službo, Katarina pa ga je brž opomnila: "Raje bodi lep na sliki." Marko je na to burno odvrnil: "Ne ukazuj mi."

Če ste katero od epizod prve sezone šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame slučajno zamudili, si jo lahko, poleg drugih ekskluzivnih vsebin, ogledate na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.