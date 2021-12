Vražje dame sezono končale z dobrodelnim koledarjem

Šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame bo v soboto ob 21. uri z deseto epizodo končal sezono blišča, zabavnih ženskih pripomb in druženja ob iskrenih pogovorih. Vražje dame, ki so v zadnji epizodi pozirale za glamurozen koledar v družbi štirinožnih prijateljev, so poskrbele tudi za dobrodelno noto in donacijo v višini tisoč evrov namenile društvu SLO-CANIS.

Šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame je slovenskim gledalcem in gledalkam odstrl življenja sedmih uspešnih in samozavestnih dam, ki so kameram dovolile vpogled v svoj način življenja, pokukali pa smo tudi v njihovo zasebnost. Vedno odločne in nikoli zadržane so upravičile naziv vražjih dam ter zakuhale tudi kakšen prepirček in s kakšno izjavo poskrbele za dvig obrvi, a druženje je spremljalo tudi veliko srčnosti.

Foto: Planet TV/ Ana Kovač

Ta je prišla v ospredje tudi pri ustvarjanju posebnega koledarja v družbi štirinožcev. Pobudo za dobrodelni koledar je dala Carmen Osovnikar, za primerno oblačilo za vsako damo je poskrbela Gordana Grandošek Whiddon, za vodenje projekta pa Andreja Medvedič. Na fotografijah so prav vse dame, poleg omenjenih še Pika Zrim, Katarina Benček, Nika Čukur in Špela Kastelic, vsaka pa je morala na fotografiranju sodelovati s pasjimi modeli, kar je poskrbelo tudi za nekaj zabavnih zapletov.

Vražje dame so donacijo v višini tisoč evrov namenile društvu SLO-CANIS Foto: Planet TV/ Ana Kovač

Glamurozni koledar je tudi dobrodelen in vražje dame so se odločile, da bodo tisoč evrov namenile društvu SLO-CANIS, ki se ukvarja s šolanjem psov spremljevalcev, pri njih pa se je šolala tudi Gordanina psička Buddy. Društvo bo sredstva namenilo ureditvi čutne sobe za otroke, v kateri bodo izvajali terapije s psi za otroke z različnimi težavami.

Zadnja epizoda šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame bo na Planetu v soboto ob 21. uri.



