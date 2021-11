Tako so se vražje dame odrezale pri delu na kmetiji #video

V tokratni epizodi šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame je Gordana Grandošek Whiddon povabila dve vražji dami na svojo kmetijo, kjer sta ji pomagali popravljati lopo za krave. V nadaljevanju razkrivamo, kako sta se dami spopadli s tem izzivom in kakšni so bili vtisi po koncu delovnega popoldneva na kmetiji.

Gordana Grandošek Whiddon je z možem Trentom v tokratni epizodi šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame na svojo kmetijo povabila Carmen Osovnikar in Katarino Benček. Začeli so z obilnim kosilom, med katerim je Gordana razkrila, da nameravata s Trentom kmetijo preurediti v kmečki turizem. K njima bi ljudje lahko prišli na oddih in uživali, ampak šele, ko končata plesno kariero. Katarina je nad to idejo hitro izrazila navdušenje: "Mislim, da je to dobra tržna niša."

Gordana je priznala, da je bila pred prihodom gostij malo skeptična: "Pričakovala sem, da bosta opravilom rekli ne in da se bosta pritoževali, ampak obe sta brez zadržkov poprijeli za delo." Popravljali so namreč lopo za krave, obe vražji dami pa sta prišli za to opravilo zelo neprimerno oblečeni, zato jima je Gordana posodila vsaj gumijaste škornje. Carmen Osovnikar je priznala: "Izgledali sva kot iz risanke A je to."

Carmen Osovnikar in Katarina Benček. Katarina je vmes opomnila Carmen, naj dela, kot je treba, saj je Carmen lestev sprva nosila le z dvema prstoma. Gordana je nato razkrila, da sama obvlada večino kmetijskih del, boji se samo bolj nevarnih. "Če moram kam visoko splezati ali kaj takšnega, to raje prepustim Trentu," je priznala.

Gordana večino opravil na kmetiji opravi kar sama. Ne glede na vse je bila Carmen z izkušnjo zelo zadovoljna. Opisala jo je kot zelo zanimivo dogodivščino, dodala pa: "Mislim, da obvladam stvari, in Gordani sem rekla, da me lahko kadarkoli pokliče, ko bo potrebovala pomoč." Tudi Katarina je bila zelo zadovoljna z obiskom kmetije: "Prvič sem zavrtala žebelj tako, kot se ga mora. To je res dober občutek."

Vražje dame so druženje, s katerim so dokazale, da niso samo dame, ki ne znajo nič drugega kot zgolj nastopati pred drugimi, končale z zasluženo zdravico in sladico. Po druženju na kmetiji pa je Carmen Osovnikar obležala s koronavirusom.

Šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 21. uri. Zamujene dele pa najdete na Planeteki, novi spletni platformi za ogled vsebin na zahtevo.

Več o dogajanju je na voljo tudi na Instagramu, na YouTubu in na strani Planeta na Facebooku.