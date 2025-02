Partner Katarine Benček prestal rutinsko operacijo, poškodoval se je med gradnjo vile

"Vse je v redu, zbudil sem se iz anestezije, dvojna operacija kile je bila uspešna. Tako da sem zdaj izboljšana različica, kot robocop, hvala za podporo. Tukaj je vse na zelo visoki ravni in so po primorsko veseli in prijazni," je iz bolniške postelje spodbudne novice po rutinski operaciji delil vplivnež Marko Pavlović in ob tem objavil fotografijo.

Foto: Instagram/m4rkop

Pavlović se je svojim sledilcem zahvalil za besede podpore in ob tem pohvalil hrano v bolnišnicah, ki je po njegovem mnenju dobra, ter dodal, da so v izolski bolnišnici lepo poskrbeli zanj. "Za vse tiste, ki pravite, da je hrana v bolnišnicah zanič, to ne drži, vsaj po moji izkušnji prvih dveh obrokov," je povedal.

Poškodba med gradnjo sanjske vile

Skupaj z vplivnico Katarino Benček ima Marko tudi nekajmesečno hčerko, ki se je rodila lani avgusta, poleg svojih projektov, znamk in sodelovanj z naročniki pa se starša ukvarjata tudi z opremljanjem sanjske vile, ki sta jo zgradila v okolici Pule in ima pogled na Brione. Prav med opremljanjem vile, ki jo par tudi oddaja, se je Pavlović poškodoval, kar je za Žurnal24 potrdila tudi njegova partnerka Benček.

Kot je povedala, se je Marko poškodoval že poleti pri gradnji vile, na operacijo pa je čakal nekaj mesecev. "Dvigoval je okrasni kamen in mu je kila skočila ven, tako na desni kot na levi strani. Upala sva, da bo operacijo imel, še preden sem avgusta rodila, saj zdaj šest tednov ne sme dvigovati bremen, kar je z dojenčico res malo neugodno, a nimamo kaj," je za Žurnal24 pojasnila Benček.

Marko se je po odpustu iz bolnišnice že javil svojim sledilcem iz udobja svojega doma in ob svoji hčerki. Deklica pa se ponoči pogosto zbuja na eno uro ali celo na 45 minut, je za Žurnal24 o izzivih starševstva pojasnila Benček, ki se sploh ne spomni, kolikokrat se je ponoči zbudila. "Ugotovila sem, da se vzrok morda skriva v tem, da čez dan premalo spi. Šli smo na Bownovo terapijo, ampak še ni nekih učinkov, ker ni minilo dovolj časa. Bili smo na vadbi za dojenčke in strokovnjakinja nas je pomirila, da podobno doživlja več mam," je še za omenjeni portal dodala Benček.