Tako se je Carmen odrezala v plesu ob drogu #video

Tokrat so se v šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame štiri udeleženke odpravile na uro plesa ob drogu. Večina dam je ob drogu blestela, ena vražja dama pa je nenehno polzela po drogu navzdol. Na treningu smo bili lahko priča tudi manjšemu prepiru, več pa si lahko preberete v nadaljevanju.

Gordana Grandošek Whiddon, Nika Čukur, Katarina Benček in Carmen Osovnikar so se tokrat v oddaji The Real Housewives Slovenija: Vražje dame odpravile na uro plesa ob drogu. Nad tem je bila po pričakovanjih najbolj navdušena plesalka Gordana, Carmen pa ravno nasprotno. Nika je svoj ples ob drogu opisala z besedami, da je ta bolj podoben "pozibavanju pande, saj ko si obdan s tako lepimi telesi, hitro izpadeš v skupini kot medvedek". Pri Carmen se je izkazalo, da je njena fizična pripravljenost slaba, saj zadnje čase premalo trenira, medtem ko je bila Katarina z drogom takoj "kot eno".

A kot se za prijateljice spodobi, se kdaj tudi sporečejo. Na uri sta si v lase skočili Nika in Gordana. Gordano je namreč zmotilo, da jo je Nika učila, kako je treba plesati, zato ji je rekla: "Si zadeve pobrskala na internetu? Ker jaz ne plešem, pa tega res nisem vedela!" V nadaljevanju pa ji je še zabrusila, da je o plesu res ni treba poučevati.

Carmen se je prepiru izognila in se bolj ukvarjala z bolečinami, ki jih je dobila ob plezanju. Njena slaba športna pripravljenost pa je presenetila Katarino: "Mislila sem, da je Carmen boljša športnica, saj vedno razlaga, da obiskuje fitnes." Nato pa še dodala, da se je Carmen obnašala, kot da ji je nerodno pred preostalimi, saj ni želela biti slabša od njih. Carmen je priznala: "Vse je bilo težko." Tudi Nika se ni mogla vzdržati komentarja ob tem: "Njeno lepo telo, žal, ne sodeluje vedno z njo."

