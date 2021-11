Vražja dama: Sem ženska dveh ekstremov #video

V oddaji Jutro na Planetu smo tokrat v goste povabili Niko Čukur. Nika je bila dolgo časa poznana kot "number one žena", saj je poročena s slovenskim raperjem Boštjanom Čukurjem oziroma 6Pack Čukurjem. Znana Slovenka pa je veliko več kot to. Na Planetu jo lahko vsako soboto ob 21. uri spremljate v oddaji The Real Housewives Slovenija: Vražje dame. Nika je uspešna podjetnica in menedžerka, ukvarja se z organizacijo dogodkov, doma pa ima tudi triletno hčerko Floro.

V oddaji je najprej spregovorila o tem, kako se z možem spoprijemata z zamenjavo vlog. Zdaj je namreč Nika tista, ki je izpostavljena kameram, Boštjan pa jo večinoma spremlja na domačem ekranu. Nika je razkrila tudi, da je pred kamerami precej bolj zadržana, kot je v resnici.

V nadaljevanju je ob dnevu nedonošenčkov namenila tople besede vsem materam, ki so danes v takšnem položaju, kot je bila sama pred tremi leti. Tudi njena hčerka Flora se je namreč rodila kot nedonošenček, zato točno ve, kaj ti starši prestajajo. Priznala je tudi, da pri vzgoji Flore ni tako stroga kot Boštjan.

Nika Čukur je v zadnjem delu pogovora razkrila še marsikaj zanimivega o sebi, obenem pa gledalce povabila, da jo spremljajo tudi v šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame. Že to soboto ob 21. uri boste lahko videli pestro dogajanje, ki ga bo dodatno začinil obisk Damjana Murka.

Jutro na Planetu je na sporedu vsak delavnik ob 7.25 na Planetu. Šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame pa je na sporedu vsako soboto ob 21. uri. Vse zamujene vsebine si lahko ogledate tudi na naši videoplatformi Planeteka.si

