To so bili prvi vtisi vražjih dam ob prihodu Katarine Benček #video

V šovu The Real Housewives Slovenija je tokrat Nika Čukur za vražje dame organizirala kabaret. Vražje dame so bile s svojim videzom spet prava paša za oči. Že pred začetkom dogajanja pa je večer zaznamoval prihod nove, sedme članice ekipe vražjih dam Katarine Benček.

Prihod Katarine Benček je bil za vražje dame pravo presenečenje. Carmen Osovnikar je sprva mislila, da jo Katarina in Marko zasledujeta. Po oznanilu je še vedno mislila, da se Katarina šali, saj je to, da je sedma vražja dama, povedala v smehu. Andreji Medvedič pa je v oči takoj padel njen partner. "A vidva sta par ali je on kakšen statist?" se je hitro pozanimala in s tem nasmejala vso mizo. Priznala je, da sta s Carmen pričakovali, da bosta napovedana gosta na zabavi dva moška.

Carmen Osovnikar je Katarino Benček nasmejala takoj po prihodu. Nika Čukur je zadnja izvedela, da se jim bo v šovu pridružila še Katarina, nad tem pa ni kazala pretiranega navdušenja: "To, kako nas je samo soočila s tem dejstvom, se mi je zdelo drzno. S tem je po mojem mnenju pokazala del sebe, saj rada druge šokira in preseneti. Vsaj tako se prikazuje v medijih."

Carmen Osovnikar je povedala, da Katarine Benček osebno ne pozna, ampak da ji bo vseeno dala priložnost. "Vem namreč, kako je, ko ljudje govorijo in so ob tem nesramni in škodljivi. Dajmo času čas in bo sama pokazala, kakšna je."

