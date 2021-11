Tako sta videti novi tetovaži vražjih dam #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame sta se Pika Zrim in Gordana Grandošek Whiddon tokrat odpravili po nov tatu. Kako sta videti njuni novi tetovaži in kaj pomenita, pa si lahko preberete spodaj.

Pika Zrim in Gordana Grandošek Whiddon sta se o tetovažah že pogovarjali, v tokratni epizodi šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame pa sta idejo tudi uresničili. Pika Zrim se je na začetku bala, da jo bo tetoviranje bolelo, a jo je Gordana pomirila, tako da je hitro pozabila na skrbi.

Nova tetovaže Gordane Grandošek Whiddon.

Gordana Grandošek Whiddon se je tetovirala prva. Izbrala si je motiv pasje tačke v kombinaciji z napisom Buddy, ki jo bo spominjal na njeno umrlo psičko. Ob tem je prišlo do nesoglasja med njo in tetovatorjem, saj ji je on svetoval drugačen položaj. "Jaz sem stala za svojo odločitvijo, ker sem vedela, da bom, če bom poslušala njega, nesrečna," je dejala Gordana. Razkrila je tudi, da se je prvič tetovirala pri svojih 22 letih.

Gordana je nato Piko vprašala, kaj si o njenem novem tatuju misli mož. "Veliko stvari mu povem tik pred zdajci, da se izognem pregovarjanju. Tako je šele dan prej izvedel, da se grem tetovirat, prosil pa me je samo, naj tetovaža ne bo prevelika."

Nova tetovaža Pike Zrim.

Pika Zrim je priznala, da si je novo tetovaža želela že kar nekaj časa. Izbrala si je motiv zvezde. "Zvezda ni samo zato, ker jo je izbrala moja Nika, ampak tudi zato, ker je moje drugo ime Danica. Torej, v mislih imam zvezdo Danico. To je zvezda, ki sveti. In njena povezava s svetlobo – ja, to je zame."

