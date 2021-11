S to pripombo je Carmen užalila Piko #video

V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame smo udeleženke šova lahko spremljali na njihovem ogledu modne revije v Budimpešti. Vražje dame so imele različna mnenja o manekenkah in oblekah, ki so jih nosile, najbolj pa sta se razlikovali mnenji Carmen Osovnikar in Pike Zrim. Carmen se ob tem ni mogla vzdržati komentarja, ki pa je izbrisal nasmeh z ustnic Pike Zrim.

V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame smo lahko spremljali Gordano Grandošek Whiddon, Piko Zrim, Andrejo Medvedič in Carmen Osovnikar na izletu v Budimpešti. Tam so se dame udeležile modne revije. Vmes so komentirale obleke in modele, že med tem pa se je pokazala njihova naklonjenost različnim slogom.

Na modni reviji so bile vražje dame ves čas na preži. Carmen je revijo sprva komentirala z besedami: "Nosile so močne barve in vzorce, česar v poslovnem svetu ne moreš nositi." Priznala je, da je bila včasih s predstavljeno modno znamko obsedena. Na koncu je bila z videnim zelo zadovoljna: "Meni je bilo super."

Piko Zrim so navdušili predvsem modeli: "Po pisti se sprehajajo bolj obilne ženske, kar omogoči vsaki ženski, da se najde v obleki." Motile pa so jo preostale vražje dame s svojimi komentarji: "Jaz nisem človek, ki se meče naprej. Naj imajo one svoje dneve slave. So me pa motile, ker sem tudi jaz želela kaj povedati - pametnega."

Po koncu modne revije so si vražje dame izmenjale mnenja in vtise. Po koncu modne revije so vražje dame med seboj izmenjevale vtise. Ob tem so ugotovile, da bi Carmen Osovnikar imela tisto, česar Pika Zrim ne bi nosila, in obratno. Carmen je to komentirala: "Veš kaj, Pika? To je ta razlika v letih." Preostale dame so se nasmejale, Piki Zrim pa opazka ni bila všeč in je odgovorila: "To je bilo zdaj nespoštljivo, ampak v redu."

