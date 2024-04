Nepozaben modni spektakel na Europarkovi rdeči preprogi

Na največji nakupovalni destinaciji severovzhodne Slovenije je bil včeraj, 25. aprila, nepozaben modni spektakel – Europarkova pomladno-poletna modna revija . Vrhunske manekenke in manekeni so obiskovalcem predstavili več kot sto stajlingov za pomlad in poletje 2024 ter jim tako ponudili ideje za popestritev garderobe. Modno revijo so tokrat poimenovali Rdeča preproga , saj se po rdeči preprogi lahko sprehodijo vsi, če le v to verjamejo.

Zvezdniki na rdeči preprogi

Po modni brvi so se najprej sprehodili zvezdniki, ki so predstavili najbolj trendovske kombinacije letošnje pomladno-poletne sezone. Modno revijo je odprla voditeljica Ana Praznik, na rdeči preprogi pa so se ji pridružili še modni fotograf Tibor Golob, plesalka Gordana Grandošek Whiddon in tiktoker Cehi (Žan Cehnar). Obiskovalci so navdih za najlepše kombinacije lahko poiskali tudi med poslovno, ulično, žensko in moško kolekcijo, se seznanili s poletnimi stajlingi ter si ogledali najlepše kopalke te sezone. Po modni brvi so se sprehodili tudi otroci Plesne šole Sebastian, ki so predstavili pisana oblačila.

Fotogalerija 1 / 2

Cvetlice, mornarske črte in živahni barvni odtenki

Pomladno-poletno modno revijo v Europarku so tokrat zaznamovali cvetlični vzorci, mornarske črte ter odtenki marelične, rumene in rdeče barve. Stajlinge za toplejši del leta je pripravila stilistka in urednica revije Grazia Špela Štamol. Na modni brvi so se predstavile najrazličnejše blagovne znamke s kolekcijami, ki so že na voljo v Europarkovih trgovinah. Modno revijo je povezovala Natalija Bratkovič, zbrani pa so na koncu prisluhnili še talentirani pevki Buryani.

Fotogalerija 1 / 6

Europark v koraku z najnovejšimi modnimi trendi

"V Europarku smo vedno v koraku s časom in zagotovo to velja tudi za modno področje. Pomlad ponuja neskončno možnosti za ustvarjanje stajlingov, saj lahko s plastenjem oblačil odlično kombiniramo različne materiale, vzorce in barve. Poleg tega se že vsi oziramo k dogodkom, kot so poroke, maturantski plesi, poletni koncerti in druge priložnosti, ob katerih si lahko damo duška pri izbiri garderobe. Prepričana sem, da so obiskovalci dobili veliko navdiha in novih idej za sveže modne kombinacije," je dejala Simona Mandl, Europarkova center managerka.

Naročnik oglasnega sporočila je EUROPARK, D. O. O.