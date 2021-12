Carmen Osovnikar: Vse se vrača, vse se plača #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko ujamete vsako soboto ob 18.30, je tokrat nekdanja vražja dama Carmen Osovnikar predstavila dobrodelni koledar, ki so ga izdelale vražje dame in s katerim zbirajo sredstva za društvo Slo Canis. Kako bo društvo sredstva porabilo, kakšno lepo gesto so za društvo storile vražje dame in kako lahko pomagate tudi vi, pa razkrivamo spodaj.

Nika Čukur, Carmen Osovnikar, Špela Kastelic, Andreja Medvedič, Katarina Benček, Pika Zrim in Gordana Grandošek Whiddon, ki ste jih lahko na Planetu spremljali v šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, so se s svojimi štirinožnimi prijatelji slikale za dobrodelni koledar, ki ga je v oddaji Planet Vau predstavila Carmen Osovnikar.

Prva fotografija v koledarju je fotografija Gordane, ki je na njej brez svoje psičke, saj je ta umrla. Vražja dama je na fotografiji zato izpostavila svojo tetovažo, ki jo je posvetila spominu na ljubljeno psičko. Na naslednjih šestih fotografijah so preostale vražje dame s svojimi kužki. Izdelava celotnega koledarja je zahtevala veliko dela, najbolj pestro pa je bilo ravno na fotografiranju Carmen Osovnikar in njenega psička Asha.

"Moj Ash se je pokakal," je razkrila Carmen in še dodala: "To je bila res ena nova dogodivščina, ki je po mojem mnenju nobena od nas ne bo pozabila." Njihovega koledarja pa ne bodo pozabili niti v društvu Slo Canis, kjer se ukvarjajo s šolanjem psov spremljevalcev. Z denarjem, ki ga bodo zbrali v obliki donacij v zameno za koledar, bodo ustvarili čutno sobo.

Predsednica društva je v nadaljevanju pojasnila pomeni te sobe: "V sobi bodo terapevtski psi, ki bodo opravljali vlogo pomožnega delovnega terapevta. Naš namen je, da čutno sobo opremimo s pomočjo strokovnjakov, predvsem za avtistične otroke in tudi za druge. Delovne terapije, ki bi jih izvajali v tej sobi, bi za otroke, tako si želimo, izvajali brezplačno."

Vražje dame so društvu Slo Canis podarile tudi donacijo v višini tisoč evrov, ki bo društvu pri ustvarjanju čutne sobe v veliko pomoč. Carmen je ob tem dejala: "Če veš, da si naredil nekaj dobrega, se tudi sam bolje počutiš. Sama vem, da ko nekomu pomagam, se mi to v življenju vedno povrne. Vse se vrača, vse se plača." Predsednica društva je odkrito dejala, da je bila to izredno lepa gesta vražjih dam.

Mesec december pa je tudi mesec obdarovanj in koledar je lahko krasno darilo. Prejmete pa ga v zameno za donacijo, ki jo lahko društvu namenite s poslanim sporočilom SMS: PES5 na 1919. "Do zdaj smo jih razposlali že 300," je zadovoljno dejala predsednica društva Slo Canis, Carmen pa je ob tem spodbudila Slovence, naj donirajo in tako pomagajo, da bodo tudi drugi lahko srečni in imeli lep december.

