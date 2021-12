To je dekle, ki je postalo letošnja Miss Earth Slovenije #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Asja Bonnie Pivk je 23 let stara študentka ekonomije, ki je letos oktobra osvojila naziv Miss Earth Slovenije. Izbor zanj ni samo lepotno tekmovanje, ampak ekološki projekt, ki poudarja varstvo okolja, narave in ekološko razgledanost. Tudi Asja je razkrila, da živi zelo ekološko osveščeno: "Ločujem odpadke, vozim električni avto, doma imam svoj vrtiček." Priznala je, da ima zelo rada kmetijska opravila, pri katerih pomaga tudi ostalim sovaščanom, rada pa se tudi zdravo prehranjuje.

Asja Bonnie Pivk ali Miss Earth Slovenije je povsem običajno dekle, ki si prizadeva za večjo ekološko osveščenost. Asja je zvesta uporabnica naravne kozmetike, ki jo izdeluje tudi sama. Za nalogo na izboru za Miss Earth je namreč izdelala naravno ognjičevo mazilo. Ji je pa na tekmovanju ena od nalog povzročala rahlo več preglavic: "Narediti smo morale svojo ekološko obleko. To je bil zame kar velik podvig, ker se v šivanju nikoli nisem dobro odrezala. Morala sem se zelo potruditi." Obleko je izdelala iz starega prta, zaščitnih mask in zgoščenk.

Novopečena Miss Earth Slovenije pa tudi zelo rada nakupuje. "Vedno sem rada urejena po zadnji modi. Zagotovo vsak teden zapravim nekaj denarja za oblačila," je nasmejano priznala. Asja pa je našla tudi način, kako med nakupovanjem lahko sledi svojim načelom. "Uporabljam aplikacijo Noprintz. To je aplikacija, kjer si lahko shranimo naše račune," je pojasnila. V smehu je dodala, da upa, da bo zdaj zapravila manj, ker ji aplikacija ponuja tudi možnost mesečnega spremljanja porabe denarja.

Asja je intervju zaključila z naslednjo mislijo: "Lahko smo srečni, da dihamo čisti zrak, pijemo čisto vodo in živimo v taki zeleni okolici. Marsikdo se ne zaveda, kaj imamo in kako smo lahko na to ponosni. Vsak posameznik lahko veliko prispeva k naši materi naravi."

