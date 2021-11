Poznate bobnarjev projekt Dobrodelna kitara 20 za 20? #video

Marko Soršak, znan tudi pod vzdevkom Soki, se je lotil novega dobrodelnega projekta, pri katerem kitara potuje od enega slovenskega glasbenika k drugemu, z igranjem na njo pa glasbeniki zbirajo denar za 19 let starega Mateja, ki je na invalidskem vozičku.

Kitaro je izdelal Jernej Ježovnik, za to pa je porabil en mesec. "Narejena je iz 5.000 sntntnov, pripravic za odpiranje pločevink, ki so zalite z epoksi smolo. Sledilo je ogromno brušenja in poliranja, v zaključni fazi pa dodajanje elektronike in detajlov," je pojasnil Jernej.

Bližnji posnetek izdelane kitare Na to kitaro bodo igrali različni slovenski glasbeniki, ki bodo tako del projekta Dobrodelna kitara 20 za 20. Marko Soršak je o tem projektu povedal: "Jaz potujem s to kitaro po Sloveniji do glasbenikov, s katerimi posnamemo zelo spontan video, ki je pogovorno-glasbeni. V njem glasbenik pove, kaj mu kitara pomeni v življenju. Video nato objavimo, v želji po dobrodelnih prispevkih."

Marko Soršak je idejo za projekt dobil že pred letom dni, ko je spoznal Mateja. Matej je fant, ki je že od svojega 14. meseca na invalidskem vozičku, glasba pa mu izredno veliko pomeni. Marko je pojasnil, da glasba fantu tudi izredno pomaga v življenju: "Zanj je glasba terapija. Ima namreč veliko težav z zapomnitvijo, ima epileptične napade, s pomočjo glasbe pa si besedila zapomni in poje."

Utrinek iz videospota za projekt Dobrodelna kitara 20 za 20 Marko Soršak želi z zbranimi sredstvi pomagati Mateju, da si bosta z materjo lahko kupila kombi, ki bi jima omogočal lažji prevoz. Glasbenik je ob tem dejal: "Želim si, da bi bila akcija tako uspešna, da bi lahko pomagali tudi drugim Matejem. Smo namreč v časih, ko ni enostavno."

Za bobnarja je pomaganje drugim poslanstvo. "To me duševno bogati, saj ljudi rad razveseljujem. Ko jim nekaj dam in se nasmejijo, je ta nasmeh moje plačilo," je pojasnil in dodal, da je to lastnost podedoval po babici. Dobrodelni glasbenik je ob koncu pogovora razkril še, da stoji za načelom - skupaj smo močnejši.

