Alen spet pristal v izločitvenem dvoboju: Tega si nisem zaslužil #video

V oddaji Exatlon smo tokrat spremljali tekmo za obstoj, ki so jo z rezultatom 10:5 dobili tekmovalci Triglava. V izločitvenem dvoboju so nepričakovano pristali fantje iz ekipe Jadran, zaradi česar je bil še posebej nejevoljen Alen Lamper.

Pred tekmo na poligonu Mračno skladišče je voditelj Miran Ališič tekmovalcem sporočil, da bodo v primeru poraza ekipe Jadran namesto deklet v izločitveni dvoboj morali fantje. Kot je razložil voditelj, je do tega prišlo, ker sta v ekipi Jadran samo še dve dekleti in je to premalo, zato so bili na vrsti za izločitveni dvoboj spet fantje.

Čeprav je bil Alen odločen, da bodo takšen scenarij preprečili z zmago na tekmi za obstoj, se to ni zgodilo. Triglav je tekmo dobil z rezultatom 10:5, pri čemer je povratnik na poligone Franko Bajc prispeval dve točki, še šest pa sta jih skupno dodali Vanja Štebergar in Marjanca Polutnik. Pri Jadranu so vseh pet točk prispevali fantje, Lara Deu in Eva Peternelj pa sta spet razočarali in zabeležili še eno ničlo.

Zadnjo točko je ekipi Triglav prinesel Igor Mikič - Mišica.

Po porazu Jadrana je bilo jasno, da bodo fantje modre ekipe še drugič zapored morali v izločitveni dvoboj. Prvi dvobojevalec je postal statistično najslabši tekmovalec ekipe Žan Luka Konjar, drugi pa avtomatsko Alen Lamper, ki ima sicer enako statistiko kot Žan Luka, a več zmag. Kot statistično najboljši tekmovalec modre ekipe se je Samo Petje izognil izločitvenemu dvoboju.

"Izločitvenega dvoboja si nisem zaslužil, tudi Žan Luka si ga ni. Pri nas so šibke punce, kar smo lahko videli že na več tekmah. Fantje smo držali ekipo pokonci, zato se mi ne zdi fer," je med drugim dejal Alen Lamper. Eva Peternelj se je za skromne predstave na poligonu fantom v vili sicer opravičila, vseeno pa Alen ni mogel skriti razočaranja, saj bo moral še drugič zapored v izločitveni dvoboj. Nekoliko bolj se nove izkušnje veseli Žan Luka Konjar, ki se v izločitvenem dvoboju doslej še ni preizkusil. Več v zgornjem videu.

