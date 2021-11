Zlata žoga 29. novembra v živo na Planet 2

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planet 2 bo v ponedeljek, 29. novembra, ob 20.30 prenos dogodka Zlata žoga 2021, na katerem bodo podelili eno najpomembnejših in najprestižnejših individualnih nagrad v nogometu, ki jo vsako leto prejme najboljši nogometaš. Podelitev bo povezoval Didier Drogba.

Podelitev Zlata žoga 2021 bo letos povezoval nekdanji napadalec angleškega nogometnega prvoligaša Chelseaja in reprezentant Slonokoščene obale Didier Drogba, potekala pa bo v Theatre du Chatelet v Parizu. Poleg nagrade za najboljšega nogometaša in nogometašico bodo podelili tudi nagrado Kopa za najboljšega mladega nogometaša ter nagrado Jašin za najboljšega vratarja.

Leta 2020 zaradi epidemije niso razglasili zmagovalca, zato je pričakovanje ob tokratnem večeru še toliko večje. Eno najpomembnejših in najprestižnejših individualnih nagrad v nogometu bodo podelili v ponedeljek, 29. novembra, na gala večeru pa bodo prisotni največji zvezdniki nogometnega sveta. Podelitev in rdečo preprogo boste lahko spremljali tudi na Planet 2, kjer se bomo v dogajanje vklopili ob 20.30.

Nagrado je pred 65 leti začela podeljevati revija France Football, letos pa za razliko od preteklih sezon ni očitnega favorita in tekmovanje je zato še toliko bolj napeto. Za nagrado se poteguje 30 nogometašev, zmagovalec pa bo izbran na podlagi glasov 180 mednarodnih novinarjev. Na sezamu sta tudi šestkratni dobitnik zlate žoge Lionel Messi in petkratni zmagovalec Cristiano Ronaldo, poleg Messija pa stavnice največ možnosti pripisujejo še Robertu Lewandowskemu, Jorginhu, Mohamedu Salahu in Karimu Benzemaju.

"Veseli nas, da bomo lahko zvezdnike, ki jih spremljamo na nogometnih igriščih, tokrat videli v posebnem okolju, ki slavi nogometno odličnost," je ob tem dejal Pavel Stantchev, direktor Planet TV in skupine TV2 Group. Ekskluzivne pravice za prenos dogodka Zlata žoga 2021 sta pridobila madžarska TV2 Group in slovenski Planet TV.

Neposredni prenos podelitve pokala Zlata žoga 2021 bo na Planet 2 v ponedeljek, 29. novembra, ob 20.30.

