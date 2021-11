Noemi so v oddaji premagala čustva #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Jutro na Planetu, ki jo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 7.25, je bila gostja izpadla tekmovalka priljubljenega šova Exatlon Noemi Jae. Primorko so v studiu ob ogledu posnetkov iz oddaje celo premagala čustva.

Simpatična Noemi Jae je v pogovoru z voditeljico Suzano Kozel razkrila, da se ji po prihodu nazaj v domovino še ni povsem uspelo vrniti v svoj ustaljen vsakdan, predvsem zaradi časovne razlike med Slovenijo in Dominikansko republiko, kjer poteka snemanje Exatlona.

"Imam težave s spanjem. Spat hodim ob peti uri zjutraj. Vse je še malo zamaknjeno, tako da sem bila te dni bolj doma, razen v soboto, ko sem se dobila z nekdanjimi tekmovalci. Sicer sem pa kar doma in premlevam, saj ne morem dojeti, da sem že nazaj," je v smehu povedala Noemi.

Povedala je tudi, da je ponosna nase, da je premagala strah in se odločila udeležiti tega zahtevnega izziva. Predvsem v zadnjem tednu je med sotekmovalci in na poligonih začela zares uživati, zato se je le s težavo poslovila od Exatlona.

Izkušnja je bila za Noemi nekaj posebnega, kar dokazujejo orošene oči, ko si je v studiu oddaje Jutro na Planetu prvič ogledala posnetek svojega slovesa od sotekmovalcev po porazu v izločitvenem dvoboju proti Marjanci Polutnik. "Nisem še gledala oddaj, ker se mi je zdelo, da bom to čustveno težko sprejela. Težko je bilo oditi iz Dominikanske republike," je med drugim dejala Noemi in dodala, da so ji bili sotekmovalci kljub občasnim nesporazumom kot družina. Več v zgornjem videu.

