"Samska sem, saj nimam sreče na tem področju"

Noemi se je ekipi Triglav pridružila tik pred tekmo za obstoj in na prvem poligonu ni uspela doseči niti ene zmage. Prav zaradi tega se je počutila nekoliko krivo za prvi poraz Triglava na tekmi za obstoj, zaradi katerega sta v izločilni dvoboj morali Nives Orešnik in Aleksandra Podgoršek. Slednja je morala nato tekmovanje tudi zapustiti. Po tej tekmi so njene sposobnosti začeli podcenjevati tudi nekateri njeni sotekmovalci.

Ampak v tem tednu pa je začela Izolanka na poligonih navduševati in čeprav nekateri niso verjeli v njene sposobnosti, je ekipi Triglava v šestem tednu priborila nekaj zelo pomembnih točk. Prav zato velja za eno od prijetnejših presenečenj.

Pred odhodom v Exatlon nam je v pogovoru priznala, da se je s športom pobliže spoznala šele v zadnjem obdobju, čeprav se lahko pohvali z zelo izklesano postavo. "Prej nisem bila športnica, zdaj pa se začenjam videti v drugi luči, kar sem si od nekdaj želela. Nenehno sem namreč občudovala sposobne ljudi, ki so športno aktivni, sedaj pa sem to postala tudi sama. Če se zjutraj zbudim in ne treniram, imam grozen dan. Nujno moram biti športno aktivna. Cel teden," je povedala Noemi, ki se je v Exatlon prijavila tudi z razlogom, da preizkusi svoje fizične sposobnosti.

S športom se je začela ukvarjati delno tudi zato, ker ni imela sreče na ljubezenskem področju. "Samska sem. Samo to bom povedala. Nimam sreče na tem področju, zato sem se odločila, da bom delala stvari zase in mislim, da je bila to najboljša odločitev v življenju. Nisem se ravno zaprla na tem področju, ampak najprej moram rešiti stvari pri sebi. Ko bom to uspešno naredila, bom odprta tudi za neko novo ljubezen."

Že nocoj tekmovalce v Exatlonu sicer čaka nova tekma za obstoj, ki bo odločila, katera ekipa bo dva svoja tekmovalca morala poslati na izločitveni dvoboj.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45.

