Končno jim je v napeti končnici uspelo ohraniti trezno glavo #video

Na poligonu Modri dirkač smo spremljali še en epski dvoboj med Triglavom in Jadranom. Zmagovalca smo namreč dobili šele po dodatnem odločilnem dvoboju, v katerem so v vsaki ekipi tekmovali kar štirje tekmovalci.

Tokratni poligon je bil spet malo drugačen. Spremljali smo štafetno tekmo, v kateri je prvi tekmovalec poligon samo pretekel in predal štafeto, drugi pa je moral na koncu z veliko fračo podreti še pet tarč.

Spremljali smo enega od najboljših dvobojev na poligonih doslej. Tekmo je bolje odprl Triglav in si tudi v nadaljevanju nekajkrat pribojeval nekaj prednosti, a Jadran tokrat ni popuščal in modrim je vedno znova uspelo izenačiti. Vse do rezultata 9:9, ko je na vrsto prišla odločilna tekma, v kateri so sodelovali kar štirje tekmovalci iz vsake ekipe.

Modri so v ta dvoboj poslali Evo, Sanjo, Žana Luko in Sama, rdeči pa Nives, Pino, Chorchypa in Franka. Modri so bili izjemni v teku čez poligon in so Samu priskrbeli lepo prednost pred Frankom, temu jo je do finalnega ciljanja tarč uspelo močno zmanjšati. Vseeno se Samo ni pustil zmesti in je pokazal izjemno koncentracijo pri izbijanju tarč ter Jadranu pomagal do druge zmage na tekmi za bonus. Več v zgornjem videu.

Ob koncu so junaku tekme tudi prepustili izbiro številke, pod katerimi so bile napisane prednosti, ki jo bodo lahko unovčili na tekmi za obstoj, ki je naslednja na vrsti. Sreča jim je namenila "ponovitev dvoboja", kar pomeni, da bodo modri na tekmi za obstoj lahko zahtevali ponovitev dvoboja. Ponovi se lahko ena tekma med fanti in ena med dekleti.

