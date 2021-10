Sredi vroče džungle razmišlja o Alpah in smučanju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oddaja Exatlon je na sporedu vsak delavnik ob 19.45 na Planetu. Ob voditelju Miranu Ališiču lahko v vlogi sovoditeljice spremljamo tudi Tino Gaber. Bodite z nami! Vse zamujene in ekskluzivne vsebine si lahko vedno ogledate na Planeteka.si.

Vsi ga poznamo kot ljubitelja hitrih avtomobilov, dirkalnih stez in pnevmatik. Voditelj oddaje Exatlon Miran Ališič, ki je trenutno v Dominikanski republiki, sicer živi in dela v Švici ter je ljubitelj Alp in zimskih športov. Ko se vrne domov, pa se bodo najverjetneje odpravili tudi na družinsko smučanje, saj vsi radi smučajo, pravi Ališič.

"Jaz sem pač motošportni človek, se pravi, motošport imam rad. Tudi druge športe imam rad, ampak od motošportov predvsem formulo ena. Rad imam tudi zimske športe, hokej, igre z žogo so mi blizu. Med individualnimi športi vedno spremljam alpsko smučanje, kar nekako sovpada s tem, kar sem počel, tudi novinarsko."

Pravi, da nikoli ni bil neki hribolazec, pozimi lahko v Švici kamorkoli prideš z enim od prevoznih sredstev. Pravi, da poleti potrebuje tudi morje, premor in da se Dalmacije nikoli ne brani.

Oddaja Exatlon je na sporedu vsak delavnik ob 19.45 na Planetu. Ne zamudite!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.