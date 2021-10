Marjanca v solzah. Je zanjo že konec Exatlona?

Tekmo za vilo jemljejo tekmovalci rdeče in modre ekipe nadvse resno, saj je velika razlika v bivanju v razkošni vili ali skromni baraki. Ekipa Triglava je pred dvema tednoma že imela priložnost izkusiti spanje na ozkih ležalnikih, zato vile modri ekipi ne mislijo zlahka predati.

Na drugi strani pa je modra ekipa s prihodom nekaterih novih tekmovalcev postala bolj samozavestna, še posebej po tem, ko jim je uspelo dobiti tekmo za obstoj. S tem so namreč poskrbeli, da so se prvič po petih tednih vrste začele redčiti tudi v rdeči ekipi. Tekmovanje je po izločilnem dvoboju z Nives Orešnik morala zapustiti Aleksandra Podgoršek.

Nocoj se bodo tekmovalci za vilo merili na izjemno zahtevnem poligonu Mračno skladišče, ki so ga pred časom že imeli možnost preizkusiti. Gre za poligon, na katerem so tekmovalci zaradi varnostnih razlogov pripeti z varovalno vrvjo. Kljub temu, da je za varnost tekmovalcev na poligonu vedno zelo poskrbljeno, pa se je Marjanci pripetila neprijetna nezgoda. Da poškodba ni nedolžna, so pričale njene solze in tudi odzivi njenih sotekmovalcev.

Kaj se je zgodilo in kako resna je njena poškodba, boste izvedeli že v nocojšnji oddaji.

