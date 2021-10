Exatlon sta zapustila kar dva tekmovalca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Exatlon je bil na sporedu izločitveni dvoboj, zato je bilo jasno, da bo eden od tekmovalcev v ekipi Triglav moral zapustiti tekmovanje za 50 tisoč evrov. Malce nepričakovano pa so brez sotekmovalca ostali tudi v modri ekipi Jadran.

Dan v Exatlonu je minil v znamenju napetosti pred večernim izločilnim dvobojem, v katerega so prvič po petih tednih morale tekmovalke iz ekipe Triglav. Prva dvobojevalka je bila zaradi statistično najslabših rezultatov Nives Orešnik, ki se je v zadnjem času veliko ukvarjala tudi s poškodbami. Njeno nasprotnico je morala izbrati Pina Umek, ki je bila statistično najboljša tekmovalka.

Še pred tem dvobojem pa so tekmovalci zbrali na poligonu tekme za medalje. Gre za posamično tekmo, ki zmagovalcema med fanti in dekleti prinese nekaj prednosti, ki jo lahko vnovčita v izločilnem dvoboju, če se tam znajdeta.

Preden pa so se tekmovalci pognali po poligonu, pa je modra ekipa ostala brez enega najšpomembnejših členov. Zaradi poškodbe, ki ga je psetila v zadnjem času, je tekmovanje zapustil Luka Turk, steber te ekipe Jadran, kot ga je poimenoval Miran Aliišič.

Medaljo sta na koncu osvojila Andrei Lenart Thorminator pri fantih in Eva Peternelj pri dekletih.

Po zanimivi tekmi za medalje, so se člani Triglava preselili na poligon izločilne tekme, kjer sta se za obstanek v tekmovanje udarili Nives Orešnik in Aleksandra Podgoršek. Več spretnosti, hitrosti in natančnosti je na koncu v igri na štiri zmage pokazala v Nives, ki se je vmes nekajkrat tudi čustveno zlomila, kar nekaterim njenim sotekmovalcem ni bilo preveč po godu. Kot prva iz rdeče ekipe Triglav je morala Exatlon zapustiti Aleksandra Podgoršek.

