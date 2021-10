Prvi poraz rdeče ekipe na najpomembnejši tekmi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekma za obstoj in tekma za vilo veljata za najpomembnejši preizkušnji v Exatlonu. Ekipi Jadran se je tokrat končno vse sestavilo in je dosegla pomembno zmago, rdeča ekipa znanih obrazov pa bo morala v izločilni dvoboj poslati dva od svojih tekmovalcev.

Tekmovalci so se za tekmo za obstoj vrnili na poligon Pekel, ki smo ga lahko že videli v čisto prvi oddaji Exatlon Slovenija. V duhu sprememb, ki zaznamujejo peti teden šova, sta obe ekipi dobili okrepitvi. Triglavu se je pridružila Noemi Jae, Jadranu pa Lara Deu, ki sta obe komaj pričakovali, da vstopita v to preizkušnjo, obenem pa sta se zavedali, da bo njun premierni nastop ravno na najpomembnejši tekmi v tednu, ki je tekma za obstoj.

Začetek je bil znova na strani Triglava, saj so povedli z 2:0. Za izenačenje je malce pozneje poskrbela Sanja, ki je gladko premagala novinko Noemi, ki se je počasi prebijala skozi svoj prvi poligon in sploh ni prišla do finalne igre, kjer je bilo treba metati žoge na koš.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Pozneje smo spremljali zelo izenačen dvoboj, nato pa se je ekipi Jadran uspelo rezultatsko nekoliko odlepiti, tudi po zaslugi pametnega izbiranja nasprotnikov. Pomembno zmago je za ekipo Jadran dosegla druga novinka Lara Deu proti Pini Umek. Odločilno deseto točko je modrim priskrbel Žan Luka Konjar, ki je premagal Chorchypa, in Jadran je prvič v petih tednih zmagal na tekmi za obstoj z rezultatom 10:6.

Napeti trenutki odločilnega dvoboja:

V izločilni dvoboj bosta tako morali tokrat dve dekleti iz ekipe Triglav. Prva dvobojevalka je zaradi najslabšega osebnega statističnega izkupička postala Nives Orešnik, ki je v zadnjem obdobju zaradi poškodb tudi nekoliko manj tekmovala. Njeno nasprotnico pa bo izbrala statistično najboljša tekmovalka. To je po petih tednih Exatlona Pina Umek.

Katera od tekmovalk se bo v izločilnem dvoboju pomerila z Nives Orešnik, bo jasno v petkovi oddaji Exatlon, v kateri bo znano tudi, kdo bo tokrat moral zapustiti Dominikansko republiko.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.