V Exatlon vstopila nova tekmovalca #video

Preden so tekmovalci ekip Triglav in Jadran začeli dvoboje na poligonu Modra laguna, jih je voditelj Miran Ališič presenetil z novico, da bosta obe ekipi dobili okrepitvi. Tega so bili predvsem veseli v modri ekipi, saj so zaradi poškodbe pred tem dvobojem ostali še brez njihovega zelo močnega člena Luke Turka. Preden sta se ekipama pridružila novinca, so bili v modri ekipi le še štirje tekmovalci, v rdeči pa vseh deset.

Nova moč v ekipi Jadran Marko Knafelc se je takoj izkazal za pomembno okrepitev, saj je dosegel dve zmagi v treh dvobojih na poligonu. Dobil je tudi dvoboj novincev. Dobro pa je svoj prvi poligon prestal tudi novi član rdeče ekipe Triglav Jan Čampa, ki je v dveh dvobojih svoji ekipi prinesel eno zmago.

Dvoboj novincev:

Zmaga v tekmi za motivacijo je sicer tokrat spet šla v roke ekipe Triglav z rezultatom 10:6. Začetek tekme je povsem na strani Triglava, ki je povedal s 4:0. Jadran se je pozneje povsem približal in imel lepe priložnosti tudi za izenačenje in prevzem vodstva, ampak se to ni zgodilo. Usodo Jadrana je z zadnjo deseto točko zapečatil prav novinec Jan Čampa.

Rdeča ekipa je na koncu lahko izbirala med tremi mogočimi nagradami, ki so namenjene sproščanju in krepitvi moštvenega duha. Pod izbrano številko ena se je skrivala fizioterapija za vso ekipo. Novinec Jan, ki je imel po dogovoru v rdeči ekipi čast izbrati številko nagrade, je povedal, da je nagrada odlična, saj tekmovalci fizioterapijo po dolgih tednih nenehnih tekmovanj zelo potrebujejo.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45.

