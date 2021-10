Kakšna drama: uspel jim je neverjeten preobrat #video

Tokratna tekma za vilo v šovu Exatlon je poskrbela za zares neverjetno dogajanje. Modri so bili le eno točko oddaljeni od visoke zmage, nato pa je rdeča ekipa Triglav uprizorila popoln preobrat in spet prevzela vilo.

Tekma za vilo je za tekmovalce ena najpomembnejših preizkušenj v tednu, saj zmagovalcem omogoči bivanje v zelo udobnih razmerah, medtem ko poražence čakata baraka brez klime in spanje na tleh.

Še preden so se tekmovalci odpravili na poligon, so se v rdeči ekipi razveselili vrnitve svoje članice Nives Orešnik, ki se je na tekmi za medalje poškodovala in je potrebovala zdravniško pomoč. Zdravniki so ji svetovali nekaj dni počitka, zato na tokratni preizkušnji ni tekmovala.

Ekipi Jadran in Triglav sta se tokrat merili na poligonu Sršenje gnezdo, ki ga obe ekipi že dobro poznata. Modri so, kljub temu da so bili številčno močno oslabljeni, začeli nadvse dobro − povedli s 4:0 in nato vodili s 5:1. Rdeči ekipi Triglav je zaostanek nato uspelo zmanjšati na 5:3. Sledile so še štiri zmage Jadrana, in videti je bilo, da je tekma odločena.

Modri so za zanesljivo zmago potrebovali le še eno točko, toda ekipa Triglava se ni predala in je zrežirala skoraj neverjeten preobrat. S šestimi zaporednimi zmagami jim je uspelo izid izenačiti. Pri rezultatu 9:9 pa sta se ekipi morali podati na odločilni dvoboj, ki poteka v obliki štafete, v kateri v vsaki ekipi nastopata po en moški in ena ženska.

Pri Jadranu so v boj poslali Evo in Luko, pri Triglavu pa Franka in Marjanco. Tudi zadnji dvoboje je bil izredno napet, saj sta bili ekipi zelo izenačeni, v odločilnih trenutkih pa je Franko pokazal več zbranosti in natančnosti kot Luka in rdečim prinesel ponovno selitev v vilo ter izjemno veselje. V modri ekipi medtem niso mogli verjeti, kakšno prednost jim je uspelo zapraviti. Kako napet je bil zadnji dvoboj, si oglejte v zgornjem videu.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

