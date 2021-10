To so ženske, ki lepo živijo a so zato tudi garale #video

Televizijski format oddaj The Real Housewives, ki je po svetu že vsem poznan, prvič prihaja tudi v Slovenijo. V The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, bomo lahko spremljali vsakodnevno rutino šestih dam. Tri Ljubljančanke in tri Mariborčanke nas bodo spustile v svoja življenja in nam pokazala kaj pomeni glamur v Sloveniji. Vsem damam pa je skupno to, da so in še vedno delajo, da bi lahko danes lepo živele. Med njimi je tudi Štajerka Carmen Osovnikar.

Vsaka je vražja na svoj način, to so ženske brez dlake na jeziku, ki priznajo, da je v poslovnem svetu včasih težko. Sploh, če si ženska, zato je treba biti včasih tudi vražji, nam prizna Špela Kastelic iz Ljubljane. Je lastnica studia za oblikovanja telesa, šport ji pomeni ogromno, zato je na urniku skoraj vsakodnevno. Svoj dan začne že navsezgodaj, ko se posveti prvi stranki v studiu.

"To je life brez urnika," pa nam svoje življenje na kratko opiše žena znanega raperja Nika Čukur. Danes je mama, a tudi podjetnica in managerka in pravi, da ženske pač vse zmorejo. S šovom pa želi Sloveniji pokazat, da ni samo žena znane osebnosti ampak tudi uspešna podjetnica, ki razvija svoj posel in se odlično znajde v organizaciji različnih dogodkov. V šov pa se je še lažje podala, saj se bo predstavila skupaj s svojo prijateljico.

