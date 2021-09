Ekipo Triglav in Jadran sta se tokrat prvič podali na poligon Čarodejeva past, ki je poskrbel za zares spektakularno kuliso tokratne preizkušnje za obstoj. Čeprav so v zadnjih dneh člani modre ekipe dokazali, da lahko premagajo rdeče, pa tokrat vseeno niso imeli svojega dne. Po hitrem vodstvu Triglava s 4:0 se je Jadran nato malce približal, toda preobrata ni bilo. Modri so ob koncu spet stopili na plin in dosegli suvereno zmago z 10:5.

Jadran bo tako še četrtič zapored moral dva svoja tekmovalca poslati v dvoboj za obstanek v igri za 50 tisoč evrov. Prvi dvobojevalec je zaradi najslabše osebne statistike postal Nik Korošec, nasprotnika pa mu bo izbiral statistično najmočenjši tekmovalec v modri ekipi Žan Luka Konjar. Izbiral bo lahko med Luko Turkom in Alenom Lamperjem.

Dan v Exatlonu je minil tudi v znamenju Thorminatorjevega 29. rojstnega dne. Najprej so mu že zjutraj voščili sotekmovalci v baraki, po koncu dvobojev na poligonu, pa ga je čakalo še posebno presenečenj. Več v spodnjem videu.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

