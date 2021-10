Poligon je zapustila v reševalnem vozilu #video

Mnenja med tekmovalci o tem, kako pomembna je tekma za medalje, so zelo različna. Nekateri so prepričani, da se na edini individualni preizkušnji splača potruditi, saj lahko medalja odigra odločilno vlogo na izločilnih tekmah. Na teh tekmah namreč unovčena medalja izniči eno točko nasprotnika. Spet drugi, predvsem v rdeči ekipi, te tekme ne jemljejo preveč resno in trenutno raje varčujejo moči za druge poligone.

Poligon, na katerem se bodo tekmovalci nocoj bojevali za medalje, je izjemno zahteven, kar bo botrovalo tudi nekaterim neprijetnim padcem in poškodbam. Nekaj podobnega se je primerilo tudi Nives Orešnik iz rdeče ekipe, ki je morala tekmovanje zapustiti celo v reševalnem vozilu. Več v zgornjem videu.

Poleg tekme za medaljo nas v nocojšnji oddaji čaka še bolj pomemben izločilni dvoboj, v katerem se bosta pomerila dva tekmovalca iz modre ekipe. Prvi dvobojevalec je zaradi najslabše osebne statistike med fanti ekipe Jadran postal Nik Korošec. Nasprotnika v dvoboju na štiri zmage pa mu bo izbral statistično najboljši tekmovalec Žan Luka Konjar. Ali bo to Luka Turk ali Alen Lamper, bomo izvedeli v nocojšnji oddaji.

Dejstvo, da bi Nik lahko že nocoj izpadel iz igre za 50 tisoč evrov, je že zjutraj zelo skrbelo Evo Peternelj, saj sta se z Nikom v štirih tednih v Dominikanski republiki zelo povezala.

"Nik ima res tako neverjetno energijo. Ne vem, od kod to črpa. Iz vsake slabe stvari dobi nekaj pozitivnega. V naši ekipi, posebej ob številnih porazih, potrebujemo nekoga, ki nas takrat, ko smo na dnu, dvigne. Tudi danes, ko bi lahko bil najbolj žalosten, ker gre v izločilni dvoboj in je lahko to njegov zadnji dan v Exatlonu, smo vsi drugi bolj žalostni kot on," je Eva povedala o sotekmovalcu, pozneje pa so jo premagale tudi solze, zato jo je Nik moral tolažiti. Več v spodnjem videu.

Kdo od fantov iz modre skupine bo tokrat moral zapustiti Exatlon, boste izvedeli v nocojšnji oddaji.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.