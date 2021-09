Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ekipa Triglav si je z zmago na poligonu zagotovila sproščen večer ob družabnih igrah, posebno nagrado pa si je s svojim doprinosom – zmagal je v vseh treh dvobojih na poligionu – prislužil tudi Franko Bajc. Ob prihodu v barako ga je na ležišču čakalo posebno presenečenje, ki se ga je izjemno razveselil. Boksarske rokavice.

Franka Bajca po vrnitvi iz Dominikanske republike namreč čaka še en zanimiv izziv. Preizkusil se bo v boksarskem ringu, kjer bo rokavice prekrižal z youtuberjem Perom Martićem.

Franko Bajc in Chorchyp se v Dominikanski republiki posvečata tudi boksarskemu dvoboju, ki čaka Franka.

"Rad imam pestrost dogajanja v svojem življenju, zato ne zdržim dolgo na enem mestu in se rad preizkušam v novih stvareh. Konec leta me tako čaka prvi boksarski dvoboj v življenju. Sicer nisem boksar, sem pa sprejel izziv. Moj trener je Denis Porčič Chorchyp. Zelo sem ponosen, da lahko treniram z njim. Tudi med snemanjem oddaje Exatlon bom svoj prosti čas namenjal treningu in pripravi na boksarski obračun."

Franko Bajc in Denis Porčič Chorchyp sta namreč tudi sotekmovalca v Exatlonu. "S Chorchypom se poznava že dolgo. Bil je moj mentor na izboru za Mistra Slovenije. Kasneje sva sodelovala pri več stvareh, zdaj pa se redno druživa in seveda trenirava. Lahko zatrdim, da bo iz tega nastala ena lepa zgodba."

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

