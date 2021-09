Po izgubi vile se je rdeča ekipa vrnila na zmagovalna pota #video

Po prvem porazu ekipe Triglav v Exatlonu in selitvi v barako so se tekmovalci rdeče ekipe hitro pobrali in si zagotovili zmago v tekmi za motivacijo.

Na poligonu Karibski zaklad sta se ekipi tokrat merili v tekmi za motivacijo, ki zmagovalcem prinaša nagrado, namenjeno dvigu motivacije in graditvi ekipnega duha.

Tudi to tekmo so odlično odprli člani ekipe Jadran in povedli z rezultatom 2:0. Kazalo je že, da so po zmagi na tekmi za vilo ujeli pravi ritem in da bodo tudi tokrat premagali člane rdeče ekipe, ki so morali tokrat prvič noč preživeti na naudobnih ležalnikih v baraki in zato pred dvobojem na poligonu niso bili najbolje razpoloženi. Ampak ekipa Triglav se je kasneje vendarle zbrala in prišla do prepričljive zmage z 10:7.

Zanimiv je bil podatek, da so se dvoboji med fanti končali z rezultatom 7:5 za modre, medtem ko je bil rezultat med dekleti 5:0 za rdeče. Pri tem je treba poudariti, da sta na poligonu tekmovali le dve dekleti iz ekipe Jadran, saj je Katarina še vedno poškodovana.

Ekipa Triglava si je z zmago zagotovila zabaven večer z družabnimi igrami, nad katerimi so bili izredno navdušeni. Obenem pa so bili veseli, še posebej fantje, da so se lahko izognili uri aerobike, ki je tudi bila ena od možnosti za nagrado.

