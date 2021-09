Po sporu z Mikičem Marjanca v solzah #video

V oddaji Exatlon, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45 na Planetu, smo včeraj spremljali pravo dramo. Rdeča ekipa je imela res slab dan - začel se je s sporom v ekipi in vodil celo do solz.

Med Igorjem Mikičem in Marjanco Polutnik so odnosi napeti že nekaj dni, huje pa sta se sprla, ko je Marjanca sotekmovalcem sporočila, da zaradi slabega počutja ne bo nastopila na tekmi za vilo. Mikič ni verjel, da je to pravi razlog za odpoved nastopa, zato se je odločil Marjanci povedati svoje. Pri tem je bilo tudi nekaj povišanih tonov in ostrih besed. Več v zgornjem videu.

Po sporu se je Marjanca umaknila v svojo sobo, kjer je potočila tudi nekaj solz. Tolažila jo je Aleksandra Podgoršek, ki je prepričana, da bi se morali takšni spori znotraj ekipe reševati na malce drugačen način.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

