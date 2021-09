Modri končno do prve zmage: selijo se v vilo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Exatlon smo končno dočakali prvo zmago modre ekipe Jadran na poligonu, ki jim je prinesla izjemno veselje in tudi selitev v tako želeno vilo. Rdeči se pa se bodo po slabem dnevu, ko jih je sreča povsem zapustila, morali sprijazniti z bivanjem v skromni baraki.

Slab dan rdeče ekipe je tokrat s pridom izkoristila modra ekipa Jadran, ki je vodila skoraj vso tekmo in tudi v odločilnih trenutkih ohranila mirnost ter prišla do težko pričakovane prve zmage z rezultatom 10:8. Veselje med modrimi je bilo nepopisno, saj jim je zmaga prinesla selitev v vilo in bivanje v razkošju. Junak dneva je bil Alen Lamper, ki je dosegel kar tri zmage.

Za rdečo ekipo pa tokrat prav nič ni šlo po načrtu. Že med zajtrkom so izbruhnila trenja med Mikičem in Marjanco, ker je Šentjurčanka napovedala, da na tokratni tekmi zaradi slabega počutja ne bo nastopila. Mikič ni verjel, da ima želodčne težave, in jo je obtožil, da bo zaradi svojega ega ekipo na najpomembnejši tekmi pustila na cedilu. Ob tem je bilo izrečenih tudi nekaj ostrih besed.

Nesreča je rdečo ekipo spremljala tudi na poligonu. Marjanca je kljub drugačni napovedi pozneje vendarle nastopila na poligonu, a je pri spustu s toboganom nesrečno z glavo udarila v koleno, zaradi česar si je poškodovala jezik.

Na predzadnjem dvoboju večera se je poškodoval še Chorchyp. Ta je z glavo nesrečno zadel ob ogrodje poligona in začel krvaveti. Nobena od poškodb ni bila hujše narave in tekmovalca bosta lahko nadaljevala igro za 50 tisoč evrov. Več v zgornjem videu.

Pri rdečih je bil zaradi poraza in selitve v barako razumljivo najbolj razočaran Igor Mikič, ki je povedal, da si ekipa podobnega poraza ne sme več privoščiti, saj bo v nasprotnem primeru zapustil tekmovanje. Več v videu.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.