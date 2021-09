Marjanca s svojo odločitvijo močno razburila Mikiča #video

Rdeča ekipa že tri tedne živi v vili in svojega razkošja brez hudega boja ne misli predati modri ekipi Jadran. Posebej motiviran je na teh dvobojih Igor Mikič, ki bi se raje podal v dvoboj na izpadanje, kot pa da bi se moral preseliti v skromno barako.

In prav to je vplivalo na Mikiča, da se je precej razburil na Marjanco Polutnik, ki je med zajtrkom sotekmovalcem sporočila, da na tokratnem poligonu ne bo tekmovala zaradi slabega počutja in bo raje poskrbela za temeljito regeneracijo ter si nabrala moči za prihodnje preizkušnje. Odnosi med Mikičem in Marjanco so sicer skrhani že nekaj časa.

"Celo ekipo je pustila na cedilu zaradi svojega ega. Ona misli, da samo njene zmage štejejo," je povedal Mišica, ki ne verjame, da ima Marjanca res težave z želodcem, zato se je s sotekmovalko, ki velja za eno najuspešnejših na poligonih, soočil in ji povedal nekaj krepkih. Ozračje v rdeči ekipi je v hipu postalo zelo naelektreno. Več v zgornjem videu.

Ali bodo spori med tekmovalci vplivali na razplet tekme na nocojšnjem poligonu, preverite v nocojšnji oddaji.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

