Mikič se je soočil z Meri: takšen je bil njen odziv #video

Jutro v razkošni vili tokrat ni minilo v tako sproščenem vzdušju kot ponavadi. Razlog za to ni bil nocojšnji poligon, ki bo odločil, katera tekmovalka bo zapustila Exatlon, saj so si rdeči ta teden zagotovili obstanek, ampak vse bolj napet odnos med Igorjem Mikičem in Marjanco Polutnik.

Mišica je namreč prepričan, da si Meri jemlje preveč zaslug za zmage rdeče ekipe in da se tudi sicer preveč izpostavlja. Odločil se je, da se s sotekmovalko pogovori na štiri oči.

Marjanca njegovih očitkov zgodaj zjutraj ni najbolje sprejela. Meni, da niso upravičeni, Mikič pa je priznal, da sobivanje z istimi ljudmi iz dneva v dan postaja vedno bolj naporno. Delček njunega pogovora si lahko pogledate v zgornjem videu, več pa v nocojšnji oddaji, v kateri bomo izvedeli tudi, kdo tokrat zapušča Exatlon.

Prva dvobojevalka nocojšnjega poligona za obstanek bo novinka Teja Tropan, njeno nasprotnico pa bosta izbrala statistično najboljša tekmovalca modre ekipe Žan Luka Konjar in Katarina Jerše. Še pred tem se bodo tekmovalci obeh ekip pomerili na individualni tekmi za medalje, ki v tekmi za obstanek prinesejo odločilno prednost.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

