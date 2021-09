Jezni Mikič: Povedal ji bom svoje, pa tudi če se bo zjokala #video

Poligon, na katerem sta se ekipi merili za obstanek, je bil eden od najbolj atraktivnih doslej. Tudi tekma je bila izjemno napeta in izenačena, saj se je ekipa Jadrana tokrat izjemno dobro upirala, pred koncem pa je celo vodila z izidom 8:6. Nato pa so Franko Bajc, Aleksandra Podgoršek, Igor Mikič in Marjanca Polutnik s štirimi zaporednimi zmagami poskrbeli za popoln preobrat in tudi končno zmago.

Za obstanek v igri za 50 tisoč evrov se bosta v naslednji oddaji tako pomerili dekleti iz modre ekipe. To bo že tretji teden zapored, da se bodo člani modre ekipe morali posloviti od enega svojih članov. Prva dvobojevalka je zaradi najslabše osebne statistike na poligonih postala novinka Teja Tropan, njeno nasprotnico pa bosta tik pred dvobojem izbrala statistično najmočnejša člena Jadrana Žan Luka Konjar in Katarina Jerše. V naslednji oddaji nas sicer čaka tudi individualna tekma za medalje.

V rdeči ekipi je po dolgem nizu neporaženosti vladalo veliko veselje, saj so vsi člani vsaj še en teden varni pred izpadom iz igre. Kljub temu pa je Igor Mikič vse bolj nezadovoljen z eno od sotekmovalk. Očita ji, da si preveč lasti zasluge za zmage rdeče ekipe in da potrebuje preveč pozornosti.

"Danes mi je Meri res 'dvignila živec'. Po koncu tekme je padla na kolena, kot da je rešila svet," je o Marjanci Polutnik med drugim povedal Mišica in dodal, da so mu veliko bolj všeč skromni ljudje, kot je na primer Franko Bajc. Zaradi njenega vedenja, to je po njegovem povsem neprimerno, se je odločen z njo tudi pogovoriti. "To ji bom povedal in ne zanima me, ali se bo zato zjokala," je še dejal. Več v zgornjem videu.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.