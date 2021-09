Luka o težki življenjski preizkušnji: Pristal sem pri psihiatru #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Turk velja za enega najmočnejših členov modre ekipe na poligonih, zato mu večina sotekmovalcev zelo zaupa. Zaradi tega je postal tudi neformalni vodja ekipe Jadran.

Vseeno pa je bila njegova preteklost vse prej kot rožnata. V oddaji Exatlon, ki bo na sporedu nocoj, je namreč spregovoril tudi o svoji življenjski poti. Razkril je, da je pred leti zaradi nenadzorovanih izbruhov jeze, ki so bili posledica potlačenih čustev, pristal celo pri psihiatru. Težave so se začele pojavljati, ko se je, medtem ko je bil na vojaški misiji v tujini, končala njegova ljubezenska zveza z zaročenko, na plano pa so ob tem privrela še potlačena čustva ob izgubi mame.

Priznal je, da je za težki življenjski izkušnji, tako z vojaške misije kot z zaročenko, hvaležen, saj sta vplivali na njegovo odločitev o tem, da se mora spremeniti.

Del njegove zgodbe o tem, kako se je spopadel s težavami in jih je premagal, si lahko ogledate v zgornjem videu, več pa izveste v nocojšnji oddaji Exatlon.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

